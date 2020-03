Des Weiteren hat der Aufsichtsrat der Easy Software AG Stefan ten Doornkaat zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden bestimmt sowie den Investment- und Management-Berater Serkan Katilmis als neues Mitglied in dem Aufsichtsrat berufen.

Stefan ten Doornkaat war bisher stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und hatte für die Compliance-Untersuchung zu möglichen Pflichtverletzungen von Dieter Weißhaar im Auftrag des Aufsichtsrats ein Team externer Spezialisten beauftragt.

„Aufgrund der inzwischen abgeschlossenen Analyse der Ergebnisse einer umfassenden Compliance-Prüfung war dieser Schritt ohne Alternative", betont der frisch gewählte Aufsichtsratsvorsitzende Stefan ten Doornkaat. Nachdem das Amtsgericht Duisburg dem Antrag des Unternehmens gefolgt ist und Serkan Katilmis in den Aufsichtsrat bestellt hat, ist das Gremium seit 20. März 2020 wieder beschlussfähig.

Management-Berater neu im Aufsichtsrat

Serkan Katilmis ist Wirtschaftsinformatiker und gilt laut Easy Software als profilierter, unabhängiger Branchenexperte. Der 44jährige Unternehmer startete einst bei Commerzbank, Goldman Sachs sowie Arthur Andersen und hatte danach in Führungspositionen unter anderem für Accenture und PWC gearbeitet.

"Wir freuen uns, mit Serkan Katilmis einen unabhängigen Aufsichtsrat gewonnen zu haben, der eine umfangreiche Branchen-Expertise mitbringt“, so Stefan ten Doornkaat zur Personalie. „Als IT- und Transformationsexperte, Unternehmer und als Managementberater international führender Konzerne bei komplexen Digitalisierungsprojekten, hat er unser Anforderungsprofil an die frei gewordene Position im Aufsichtsrat idealtypisch erfüllt."