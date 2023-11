Die Easy Sofware AG hat die Proxess GmbH übernommen. Die agiert zukünftig als Teil der Easy-Gruppe. "Kunden und Partner profitieren von jahrzehntelanger Kompetenz, einem erweiterten Produktportfolio und einer Cloud- und KI-Strategie aus einer Hand", teilt der Käufer mit. "Der Zukauf eröffnet Easy mehr Marktanteile, neue Marktsegmente, zusätzliche Branchenexpertise und ein diversifiziertes Portfolio sowie verstärkte Innovationskraft."

"Mit einer langjährigen Erfolgsgeschichte im Bereich Dokumentenmanagement und Archivierung hat sich Proxess mit den erfolgreichen Produktmarken Proxess und Habel einen erstklassigen Ruf in der Branche erarbeitet", sagt Andreas Zipser, CEO von Easy. Er ist überzeugt, dass Kunden und Partner von dieser Transaktion profitieren werden - unter anderem von den "Stärken und Produkten beider Unternehmen und von den Synergien, die uns Wettbewerbsvorteile verschaffen sowie unser Wachstum vorantreiben", so Zipser.

Martin Fecker, CEO von Proxess, hebt die Möglichkeiten hervor, die sich aus der Kombination der Kompetenzen und Erfahrungen beider Unternehmen in spezifischen Branchen ergeben. "Durch die Zusammenführung unserer Produktportfolios profitieren unsere Kunden von einem breiteren Spektrum an Lösungen mit großem Potenzial, insbesondere im Bereich Cloud-Plattformen und KI", sagt Fecker.

Proxess entstand 2019 aus dem Zusammenschluss von Akzentum und Habel. Mit Hauptsitz in Rietheim-Weilheim sowie Niederlassungen in Leipzig, Rengsdorf (Westerwald) und im schweizerischen Thayngen entwickelt, implementiert und unterstützt Proxess mit mehr als 100 Beschäftigten rund 2.800 Kunden, größtenteils aus den Bereichen Einzel- und Serienfertigung, Möbeleinzelhandel, SHK-Großhandel und Logistik mit Lösungen zu Archivierung, Vertragsverwaltung und elektronischen Dokumentprozessen. Abgerundet wird das Portfolio durch Integrationen in CRM-, ERP- und Finanzbuchhaltungssysteme.

Proxess kehrt zu Easy zurück

Damit schließt sich nach 20 Jahren auch ein Kreis. Denn 2003 hatte Easy Software die Entwicklung einer "Easy Proxess" genannten Archivierungslösung an die Firma IT-Service Grigull ausgelagert. Die übernahm damals auch die Betreuung der Vertriebspartner und Anwender.

Das Produkt "Proxess" war 1999 von Sattler Hüning Datentechnik (SHD) zu Easy gekommen, IT-Service Grigull, war ein Unternehmen ehemaliger SHD- und Easy-Mitarbeiter. Sie entwickelten die Lösung als DMS weiter. IT-Service Grigull wurde 2006 in Akzentum GmbH umbenannt, Proxess als Produkt weitergeführt. Aus dem Zusammenschluss von Akzentum und Habel ist 2019 schließlich die Proxess GmbH entstanden. Durch deren Übernahme durch Easy Software kehrt der Name Proxess jetzt also wieder als Markenname zu Easy Software zurück.

