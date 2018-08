Adrian Hanslik verantwortet ab sofort die Channel-Aktivitäten bei der Eaton Electric GmbH. Er soll als Head of Sales Germany unter anderem die Beziehungen zu bestehenden Partnern pflegen, neue Partner gewinnen und das Etail-Geschäft in Deutschland auszubauen. Hanslik führt ein siebenköpfiges Team und berichtet an Martin Kram, Vertriebschef und CEO der deutschen Eaton-Niederlassung, sowie an Frédéric Leclerc, EMEA Head of Sales IT-Channel.

Der Diplom-Betriebswirt (FH) kann auf fast 20 Jahre Erfahrung in IT und Channel zurückgreifen und war bereits von 2005 bis 2009 als Channel Account sowie Sales Manager bei Eaton beschäftigt. Daneben war Hanslik bei weiteren USV-Spezialisten wie APC, Online oder AEG unter Vertrag. Weitere Stationen waren Distributoren und Reseller wie die einstige Actebis-Peacock, Digital Data, Tarox oder Schäfer Elektronik, wo er zuletzt bis zu seinem Wechsel als Director Commercial UPS arbeitete.

„Wir freuen uns sehr mit Adrian Hanslik einen ausgewiesenen Experten für den IT-Channel gewonnen zu haben“, sagt Martin Kram, CEO von Eaton Electrical Deutschland. „Gemeinsam mit seinem Team wird er in den kommenden Jahren unser Channel-Geschäft weiter ausbauen und uns neue Marktanteile sichern.