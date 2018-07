Ab sofort vertreibt die deutsche Niederlassung der Ingram Micro die Energiespeicherlösung xStorage Home von Eaton. Die Partnerschaft der beiden Unternehmen stehe damit ganz im Sinne eines klimaschonenden Energiemanagements, heißt es weiter aus München. Die Distributor hatte die Lösung bereits im Mai auf der Hausmesse Top 18 vorgestellt.

xStorage Home ist ein integriertes Energiespeichersystem für Privathaushalte, die Solarstrom erstellen. Sie können so unabhängig vom Strompreis aktiv zum Klimaschutz beitragen. Laut Ingram Micro lässt sich der Einbau einfach von Elektroinstallateuren erledigen.

Für den deutschen Markt bietet Eaton sechs verschiedene Kombinationsmöglichkeiten von Hybridinvertern und Batteriesystemen an. Dabei kann zwischen neu aufbereiteten Energiezellen aus dem Nissan Leaf oder komplett neuen Batterien gewählt werden. Durch die Second-Life genannte Option werden der Lebenszyklus der Batterien verlängert, Abfallmengen reduziert und Ressourcen geschont.

Batteriespeicher als Energielösung der Zukunft

"Das Bewusstsein der Menschen für die eigene, nachhaltige Energieerzeugung und Verwaltung ist in den letzten Jahren signifikant gestiegen", so Martin Hümmecke, Director Specialty Solutions bei Ingram Micro. "Ein Speichersystem in den eigenen vier Wänden zu haben, erzeugt ein Gefühl von Sicherheit und Unabhängigkeit. Wir sehen in diesem Markt ein enormes Potential."

"Effizientes und umweltfreundliches Energiemanagement stehen bei Eaton schon immer im Mittelpunkt", ergänzt Martin Kram, Director Sales & Managing Director bei Eaton. "Der Energiespeicher xStorage Home ist eine echte All-in-One-Lösung, die PV-Wechselrichter und Batterie in einem Gerät vereint. Und das nicht in einem störenden Gehäuse, sondern in einem ansprechenden Design, das sich perfekt für Privathaushalte eignet."

"Wir freuen uns sehr darüber, unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ingram Micro weiter auszubauen", so Kram weiter. "Als führender ITK-Distributor sind sie ein perfekter Partner für unsere xStorage Home-Lösung."

Weitere Informationen über das System erhalten Reseller auf der Eaton Website oder beim Team "Energy Saving Technolgies" von Ingram Micro unter diesem E-Mail-Link.