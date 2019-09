Neun Monate nach dem Start beendet der Online-Marktplatz Ebay erfolgreich die Ebay Fulfillment Beta-Phase mit Plentymarkets in Deutschland. Bereits über 70 Händler nutzen derzeit den Multichannel-Logistik-Dienst, um ihre Waren zu versenden. Mehr als 100 weitere Händler befinden sich in der Onboarding-Phase. Zusätzlich sind mehr als 300 Händler auf der Warteliste und werden in das Ebay Fulfillment-Programm aufgenommen, sobald weitere Multichannel-Tools angebunden sind. So wurde der ERP-Anbieter JTL gerade in Ebay Fulfillment integriert. Bis Ende des Jahres ist darüber hinaus geplant, Afterbuy, Speed4Trade und Dreamrobot an Ebay Fulfillment anzubinden.

Gegenüber dem Magazin Internet World Business erklärte Ebay-Logistik-Chef Steven Marks, Ebay Fulfillment sei als Marathon angelegt und nicht als Sprint. Ebay skaliere den Service bewusst vorsichtig, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Das Hauptziel sei die weitere Skalierung von Ebay Fulfillment auf mehrere hundert, wenn nicht sogar eine vierstellige Zahl an Händlern.

Fulfillment-Service wird auch in den USA ausgerollt

Ebay Fulfillment bietet Händlern eine schnelle Lieferung zu reduzierten Logistikkosten und ermöglicht es ihnen so, die Ebay Plus-Standards zu erfüllen. Darüber hinaus profitieren Verkäufer von einer besseren Sichtbarkeit ihrer Angebote, dem Zugang zu Ebay Plus-Deals sowie einem besonderem Verkäuferschutz. Mehr als 90 Prozent aller Ebay Plus-Bestellungen, die bis 20:00 Uhr getätigt werden, werden mit Ebay Fulfillment am darauffolgenden Tag an den Kunden geliefert. Bereits möglich ist der Versand von Waren nach Österreich, Italien, Belgien, Niederlande und Großbritannien. Frankreich und Spanien folgen in Kürze.

Die Preise für Ebay Fulfillment beginnen ab 1,65 Euro für den Briefversand, mit der Besonderheit, dass auch bei Briefformaten eine Haftung von bis zu 20 Euro gewährleistet ist. Für jeden weiteren Artikel einer Bestellung, der gemeinsam mit dem ersten Artikel der Bestellung versendet werden kann, zahlen Händler nur 19 Cent. Somit können Versandkostenrabatte oder auch der neue Ebay Multirabatt an den Kunden weitergegeben und der Absatz damit zusätzlich gesteigert werden. Sämtliche Ebay-Bestellungen werden dabei in Paketen mit Ebay-Logo versandt.

Ende Juli kündigte Ebay auch eine globale Initiative unter dem Namen Managed Delivery an. So wird neben dem deutschen Fulfillment-Service im kommenden Jahr auch ein vergleichbarer Service in den USA starten. Das Angebot wird es Verkäufern erleichtern, die steigenden Erwartungen der Verbraucher zu erfüllen und gleichzeitig Kosten und Komplexität zu reduzieren.

Lesetipps:

Warum heißt eBay eigentlich eBay?

Ebay startet neue Zahlungsabwicklung