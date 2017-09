Durch eine neue Kooperation wollen Trusted Shops und Ebay Online-Händlern gemeinsam dabei helfen, abmahnsichere Texte zu erstellen und in den Shop einzubinden, um besser vor Abmahnungen geschützt zu sein. Denn Abmahnungen, insbesondere missbräuchliche, sind für viele Online-Händler ein brisantes und kostspieliges Thema. Laut einer Studie von Trusted Shops aus dem vergangenen Jahr empfindet jeder zweite Händler Abmahnungen als existenzbedrohend. Im aktuellen Marktplatz-KIX von ECC Köln und Ebay gaben acht von zehn Online-Marktplatzhändlern an, dass sie sich von der kommenden Bundesregierung einen besseren Schutz vor missbräuchlichen Abmahnungen wünschen.

Die Kooperation von Trusted Shops und Ebay beinhaltet nun die kostenfreie Integration des Service-Pakets "Abmahnschutz Basic" in alle Ebay Shop-Abonnements. Ein wesentlicher Bestandteil des Pakets ist ein Rechtstexte-Generator von Trusted Shops, mit dem Ebay-Händler einfach und schnell rechtssichere Texte für das Impressum, die Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung und AGB für den deutschen Markt erstellen können. Für die Erstellung der Texte beantwortet der Nutzer im Rechtstexte-Generator Fragen und wird darüber hinaus mit Hilfetexten unterstützt. Weitere Bestandteile des Pakets "Abmahnschutz Basic" sind die Haftungsübernahme für alle generierten Rechtstexte, E-Mail-Support und ein Update-Service via E-Mail bei Änderungen z.B. durch neue Gesetze oder Rechtsprechung.

Zeitersparnis für Ebay-Händler

"Unternehmen müssen sich voll und ganz auf ihr Geschäft konzentrieren können. Dafür behalten wir als Partner seit über 15 Jahren national und international die Rechtslage im Auge und Abmahnungen auf Abstand", erklärt Dr. Carsten Föhlisch, Leiter der Rechtsabteilung von Trusted Shops.

"Aus Gesprächen mit unseren Händlern wissen wir, dass die laufende Pflege der Rechtstexte oft einen großen Zeitaufwand einfordert", erklärt Denis Burger, Senior Director Seller Growth Ebay Germany. "Gemeinsam mit Trusted Shops möchten wir den Ebay-Händlern diesen Aufwand abnehmen, so dass sie sich voll auf das Wachstum ihres Shops konzentrieren können. Die rechtliche Seite des Verkaufens bei Ebay soll so einfach wie möglich sein", so Burger weiter.

Das Paket "Abmahnschutz Basic" wird Ebay-Händlern noch im September zur Verfügung stehen. (mh)