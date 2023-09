Ein Stand von eBay auf der IFA - und noch dazu im Reseller Park, dem B2B-Bereich der Messe? Was man auf den ersten Blick so nicht unbedingt erwartet hätte, gab es in diesem Jahr auf der Berliner Elektronik-Leitmesse zu sehen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts von eBay stand dabei der Handel mit gebrauchter und Refurbished Ware, den der Online-Marktplatz seit zwei Jahren in der Kategorie "Re-Store" bündelt und damit zu zusätzlicher Sichtbarkeit verhilft. "Der Stand auf der IFA zeigt, wie wichtig der Bereich gebrauchte Elektronik für uns ist. Für eine Nischenkategorie würden wir das nicht machen", erklärt Martin Vogel, der als Senior Director Home & Garden und Hardlines auch für das Refurbished-Geschäft bei eBay Deutschland verantwortlich ist. Mit dem Messestand wolle eBay sowohl neue Händler für seine Gebrauchtkategorie finden wie auch bestehende Händler gezielt auf das Refurbished-Geschäft ansprechen. "Der Stand läuft super und das zeigt, dass bei den Handelspartnern großes Interesse an dem Thema vorhanden ist", sagt Vogel.

Das Interesse am Refurbished-Geschäft ist kein Wunder - schließlich zählt der Bereich seit einiger Zeit zu den großen Wachstumsfeldern. Während der Verkauf von Neugeräten weltweit zuletzt zweistellig schrumpfte, konnte der Refurbished-Markt weiter um durchschnittlich fünf Prozent wachsen. Schließlich sind gebrauchte Geräte nicht nur nachhaltiger sondern auch deutlich günstiger als Neugeräte, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein wichtiges Argument. eBay ist im Gebrauchtgerätemarkt dabei alles andere als ein Neueinsteiger. Schon seit der Gründung 1995 spielen gebrauchte Geräte von professionellen Händlern auf dem Marktplatz eine wichtige Rolle. Um das stärker herauszustreichen lancierte eBay 2021 in Deutschland seinen Re-Store, in dem heute mehr als drei Millionen gebrauchte und generalüberholte Artikel aus über 140 Produktkategorien angeboten werden. Laut einer aktuellen Studie von Metoda bietet eBay damit das mit Abstand größte Sortiment an Refurbished Produkten in Deutschland an.

"Wir haben gute Argumente, um Händler zu uns zu holen"

Innerhalb des Re-Store soll das Programm "Zertifiziert generalüberholt" zudem für eine besondere Angebotsqualität sorgen. Mehr als 170 Marken verkaufen entweder direkt oder über autorisierte Händler im Rahmen dieses Programms, darunter namhafte Unternehmen wie Dyson, AEG, Delonghi, Bosch, Peloton, SONOS, Scheppach oder Elektrolux. "Für unsere Refurbished-Programm können sich alle Händler und Händlerinnen bewerben, die eine Top-Bewertung haben, den entsprechenden Versand- und Retouren-Anforderungen entsprechen und in der Lage sind, die nötigen Grading-Kriterien für den Zustand der angebotenen Artikel zu erfüllen", erklärt Martin Vogel. Die Teilnahme an "Zertifiziert generalüberholt" läuft dagegen komplett über die Markenhersteller, die selbst entscheiden, welche Reseller sie gegebenenfalls am Verkauf der Refurbished-Artikel auf eBay beteiligen.

Geht es darum, neue Händler für den Re-Store zu rekrutieren beziehungsweise bestehende Händler zu einem verstärkten Engagement in der Gebrauchtkategorie zu motivieren, steht eBay heute im Wettbewerb mit Online-Plattformen wie Back Market oder Refurbed, die zwar deutlich später als eBay gestartet sind, in der Außenwahrnehmung aber viel eindeutiger für das Refurbished-Geschäft stehen. "Es gibt hier - wie auch allgemein - eine Konkurrenz, Händler zu sich zu holen", räumt Vogel ein, "doch ich denke, dass wir dabei gute Argumente haben: Wir sind die robuste Nummer zwei unter dem E-Commerce-Plattformen mit einer riesigen Reichweite, wir treten als reiner Marktplatz nie in Konkurrent zu unseren Händler und wir bieten eine hohe Servicequalität bei der Kaufabwicklung und bei der Unterstützung durch unsere Account Management Teams." Aus diesem Grund seien die meisten großen Händler auch bereits seit langem bei eBay. "Da sie meist auch bei anderen Marktplätzen aktiv sind, ist es unser Ziel, ihren Fokus für eBay zu stärken", erklärt Vogel. Eine Kannibalisierung durch das gleichzeitige Neuwarenangebot oder den zuletzt wieder stärker auf den C2C-Handel fokussierten Außenauftritt bräuchten die Profi-Gebrauchthändler nicht befürchten: "Es ist gerade das breite Angebot, das uns als Marktplatz so attraktiv macht", ist der Senior Director Home & Garden, Hardlines und Refurb von eBay Deutschland überzeugt. Für interessierte Händler veranstaltet der Online-Marktplatz nun auch eine spezielle Re-Store Academy, die am 19.10. an der Unternehmenszentrale in Dreilinden stattfindet.

Mit welchen Argumenten eBay bei den Refurbed-Kunden punkten will

Um seinen Platz gegenüber den neuen Refurbished-Plattformen zu behaupten, muss eBay aber nicht nur die Marktplatzanbieter überzeugen, sondern ebenso die Endkunden. Studien belegen, dass für sie der Trust-Aspekt beim Kauf von Refurbished-Artikeln besonders wichtig ist. Während andere Anbieter mit weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehenden Garantiefristen oder mit günstigen Geräteversicherungen zu punkten versuchen, setzt eBay vor allem auf die bereits bewährten Mechanismen der Plattform. "Zu unserer positiven Wahrnehmung als Verkäufermarke trägt bei, dass wir in der Lage sind, den Zustand der angebotenen Artikel besonders transparent darzustellen - und natürlich unser Käuferschutz, der für unsere Kunden eine wichtige Rolle spielt", erklärt Martin Vogel. Zusätzliche Anreize für den Re-Store soll nun ein neues Trade-in-Programm schaffen, mit dem registrierte eBay-Kunden in wenigen Minuten erfahren, wie viel ihr Altgerät wert ist und eine Sofortgutschrift in Höhe des ermittelten Wertes erhalten, der direkt beim Kauf eines neuen Gerätes vom Kaufpreis abgezogen wird. Das gemeinsam mit dem Partner Foxway (das 2021 Flip4New übernahm) umgesetzte Angebot hält der eBay-Manager für hochattraktiv: "Nicht nur, dass Kunden eine Sofortgutschrift erhalten, ist einzigartig, sondern auch die Angebotsbreite von eBay, wo man zum Beispiel ein iPad in Kauf geben und sich dafür ein Paar Sneaker kaufen kann."