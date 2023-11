Eigentlich hat eBay Deutschland mit seiner 2019 gestarteten "eBay Open" ein erfolgreiches Veranstaltungsformat lanciert, das nach zwei Corona-bedingten virtuellen Ausgaben 2022 wieder im physischen Format stattfand und jeweils mehrere Hundert Marktplatzhändler nach Berlin lockte. Trotzdem ist das mit zentralen Events immer so eine Sache: Oft erreicht man damit vor allem diejenigen, mit denen man ohnehin bereits in engem Kontakt steht, und für kleine und mittlere Händler ist es meist schwierig, sich die nötige Zeit für eine ganztägige Veranstaltung inklusive An- und Abreise freizumachen.

Da für eBay mit den in den letzten Jahren gelaunchten Programmen "eBay Durchstarter" und "eBay Deine Stadt" die Gewinnung neuer, oft auch stark lokal verwurzelter Händler einen hohen Stellenwert einnimmt, entschied sich der Online-Marktplatz in diesem Jahr für ein etwas anderes Händlerevent: Unter dem Motto "eBay. Das Lokal" veranstaltete die E-Commerce-Plattform zwischen Juni und Oktober in sieben deutschen Städten eine Art dezentrale "eBay Open" und adressierte damit gleichermaßen eBay-Neueinsteiger wie auch erfahrene Marktplatzhändler.

Die Verkäufer-Vielfalt ist das Alleinstellungsmerkmal von eBay

"Im Rahmen von 'eBay Deine Stadt' veranstalten wir bereits fortlaufend viele kleine Händlerevents, alleine 30 sogenannten Mikroevents in diesem Jahr", erzählt Andreas Häntsch, Senior Director Seller Engagement bei eBay Deutschland, am Rande der siebten und letzten Station von "eBay. Das Lokal" in München. "Durch diese Erfahrungen hatten wir das Gefühl, dass es statt einem zentralen Event mehr Sinn macht, in die Regionen zu gehen, den Austausch mit den Händlern dort zu intensivieren und das Networking unserer Partner zu fördern." Vor dem Finale in der Bayerischen Landeshauptstadt war eBay bereits in Nürnberg, Frankfurt, Chemnitz, Berlin, Hamburg und Köln zu Gast und konnte dort insgesamt mehr als 1.000 Händler begrüßen. Ein Erfolg sei dabei gewesen, dass man neben bekannten Gesichtern auch Seller erreicht habe, die nicht zu einer "eBay Open" nach Berlin gekommen wären, berichtet Häntsch.

Der Fokus, den eBay auf KMU-Händler und E-Commerce-Neueinsteiger legt, erklärt sich dadurch, dass der Online-Marktplatz darin so etwas wie sein Alleinstellungsmerkmal sieht: denn die meisten auf der Plattform vertretenen großen Händler, Markenhersteller und D2C-Brands trifft man auch bei Amazon oder Zalando - der wahre USP von eBay in Deutschland ist dagegen die gebündelte Verkaufs-Power der kleineren Seller, der neu in den Onlinehandel einsteigenden stationären Händler und der 18 Millionen privaten Nutzer, von denen viele auch als Verkäufer aktiv sind.

Um dieser bunt gemischten Seller-Klientel die gebührende Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, war eBay während der Deutschlandtour jeweils mit 25 bis 30 Mitarbeitern vertreten, auch Deutschland-Chef Oliver Klinck ließ es sich nicht nehmen, wann immer möglich bei dem Event dabei zu sein. "Wir haben für dieses Bekenntnis zu unseren Händlern in den Regionen viel Wertschätzung erfahren", erzählt Andreas Häntsch. "Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Teilnehmerin in Chemnitz, die uns sagte, wie sehr es sie freue, dass das 'große' eBay in ihre 'kleine' Stadt gekommen sei."

Der Informationsaustausch läuft in beide Richtungen

Neben solchen menschlichen Tönen ging es bei der Event-Reihe vor allem um konkrete inhaltliche Angebote für die teilnehmenden Händler. Unter anderem wurde den Händlern noch einmal aufgezeigt, dass die Anfang 2023 eingeführte Aufhebung der Verkaufsgebühren für private Verkäufer auch zu mehr Nachfrage bei den gewerblichen Anbietern auf der Plattform führt. Außerdem gab es Expertentipps, wie eBay-Händler Angebote optimieren, ihre Sichtbarkeit steigern und die Marketing-Tools und Ad-Formate der E-Commerce-Plattform am besten nutzen können. Und schließlich warb eBay für die Nutzung der von dem Unternehmen für seine Händler aufgelegten Programme wie der "Durchstarter"-Initiative für Neueinsteiger, dem Pro-Trader Consulting für bestehende Verkäufer und den angebotenen Logistik- und Fulfillment-Services.

Die Informationsvermittlung war bei "eBay. Das Lokal" allerdings nicht nur als Einbahnstraße gedacht. Im Rahmen eines "Ideenschmiede"-Formats stellte eBay bei allen Veranstaltungen den Teilnehmern die Frage "Was würdest Du dem eBay-CEO raten?", um zu erfahren, welche Themen die Seller in ihrem Tagesgeschäft am stärksten umtreiben. Antworten wurden in Gruppen erarbeitet und brachten viele konkrete Ansatzpunkte zutage, die von der Retouren- und Zahlungsabwicklung über die Optimierung der Händler-Listings bis hin zum Wunsch nach zusätzlichen Features bei der Suche oder der Angebotserstellung reichten - für die anwesenden eBay-Mitarbeiter viel Input, den es nun in der Deutschlandzentrale in Dreilinden abzuarbeiten gilt.

Lokale eBay-Händler plaudern aus dem Nähkästchen

Abgerundet wurde das Programm von "eBay. Das Lokal" durch Gesprächsrunden, in denen lokale eBay-Händler über ihre Erfahrungen berichteten und so nicht nur konkretes How-to vermittelten, sondern mit ihren Erfolgsgeschichten auch Inspiration für E-Commerce-Neueinsteiger boten. In München gab es solche Praxis-Insights unter anderem von Rene Groll vom Werkzeughersteller Alberts, der sich von der Deutschlandtour von eBay begeistert zeigte: "Ich finde die Veranstaltung super, weil es hier feste Ansprechpartner für uns Händler gibt, die uns für jegliche Fragen zur Verfügung stehen und auch Antworten geben." Auch Florian Kobel von der Münchner KM GmbH lobt die Vernetzungsmöglichkeiten mit den anwesenden eBay-Experten: "Das wird weitergeführt, wir können danach auch mit den Leuten telefonieren, wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht - das macht eBay richtig gut", so der Marktplatzspezialist, der unter der Marke Haushaltsfabrik schwerpunktmäßig Reinigungsartikel verkauft.

Bei so viel positivem Feedback stellt sich die Frage, wie es nach dem Abschluss der Deutschlandtour mit "eBay. Das Lokal" weitergeht. "Wir werden 2024 eine Fortsetzung machen", stellt eBay-Manager Andreas Häntsch schon einmal klar. Details dazu sowie auch die Frage, ob die dezentrale Event-Reihe wieder anstelle eines zentralen Händlerevents stattfinden soll, sind noch nicht entschieden. Doch ist sowohl für die Veranstalter wie für die Besucher klar: Im direkten Wettbewerb mit der "eBay Open" in Berlin hat "eBay. Das Lokal" an seinen sieben Stationen in Deutschland viele wertvolle Punkte sammeln können.