Ähnlich wie im letzten Jahr unter dem Motto "eBay. Das Lokal" so startet eBay Deutschland auch in diesem Jahr eine deutschlandweite Roadshow. Los geht die Event-Serie für gewerbliche Händler und Händlerinnen im Mai. Die eBay-Teams und Experten sind dabei ganztägig zu Gast am 29. Mai in Leipzig, am 20. Juni in Bremen, 3. Juli in Düsseldorf sowie am 17. Juli in Stuttgart.

Zu den kostenfreien Veranstaltungen sind die gewerblichen Händler und Händlerinnen der jeweiligen Region eingeladen, sich beim Aufbau und beim Wachstum ihres Online-Geschäfts unterstützen zu lassen. In entspannter Atmosphäre, bei Drinks & Snacks, können sie sich mit anderen Händler und Händlerinnen aus ihrer Region austauschen, in Workshops und Paneldiskussionen viel Neues über eBay lernen und tief in Themen einsteigen, mit denen sie ihr Geschäft weiter verbessern: Wie optimiere ich meine Angebote? Wie verkaufe ich international? Wie nutze ich neue Tools und Künstliche Intelligenz? Zudem können die Händler und Händlerinnen in sogenannten Ideenschmieden ihr Feedback zum eBay-Marktplatz hinterlassen sowie Wünsche und Verbesserungsvorschläge abgeben.

Impulse für die Weiterentwicklung von eBay

Andreas Häntsch, der für den gewerblichen Handel bei eBay Deutschland verantwortlich ist, freut sich besonders auf den Austausch vor Ort: "Bereits im vergangenen Jahr waren wir auf Deutschlandtour und durften mit hunderten Händler und Händlerinnen im ganzen Land sprechen. Dieser Austausch ist für uns sehr wertvoll! Wir wollen zuhören, um unseren Marktplatz konsequent so weiterzuentwickeln, dass Händler und Händlerinnen bestmöglich bei uns verkaufen können. Denn als "reiner Marktplatz", also als Marktplatz ohne ein eigenes Handelsgeschäft, sind wir dann erfolgreich, wenn unserer Händler und Händlerinnen erfolgreich sind."

Die Teilnahme ist für alle gewerblichen Händler und Händlerinnen kostenlos. Mehr Informationen zum Ablauf und der Anmeldung erhalten Sie hier. Erster Stopp der Deutschland-Tour ist Leipzig am 29. Mai. Die Veranstaltung findet im Micellos (Katharinenstraße. 12, 04109 Leipzig) statt. Start ist um 9.30 Uhr, Ende gegen 19.30 Uhr.