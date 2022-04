Am 1. Juli 2022 tritt in Deutschland eine Novelle des Verpackungsgesetzes (VerpackG) in Kraft, das dem Prinzip der sogenannten erweiterten Herstellerverantwortung folgt. Wer Verpackungen in Umlauf bringt, muss in Deutschland auch finanziell Verantwortung für das umweltschonende Recycling dieser Verpackungen übernehmen. Ziel ist es, Abfälle zu vermeiden, wertvolle Rohstoffe im Kreislauf zu führen und damit Klima und Ressourcen zu schonen.

Hersteller sowie Händler und Händlerinnen, die über Online-Marktplätze wie eBay in Deutschland verkaufen wollen, müssen gemäß Verpackungsgesetz vor Inverkehrbringen der Ware eine Beteiligung der Verpackungen an einem dualen System abschließen. Ab Mitte des Jahres sind die Betreiber der Plattformen verpflichtet, diese Systembeteiligung zu überprüfen. Um den neuen Pflichten aus dem Verpackungsgesetz gerecht zu werden und seine Händler und Händlerinnen bei der Umsetzung zu unterstützen, startet Deutschlands eBay eine Kooperation mit dem dualen System Interseroh+ und seinem Webshop Lizenzero. Mit ihrem gemeinsamen Service unterstützen die Partner deutsche und internationale Unternehmen dabei, ihre Produkte weiterhin rechtssicher bei eBay anbieten zu können.

Gesetzesnovelle sorgt für hohen Handlungsdruck

eBay und Lizenzero bieten den betroffenen Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, ihre Verkaufsverpackungen (Versand-, Produkt-, Serviceverpackungen) ganz einfach online zu lizenzieren. Für eBay-Verkäufer und -Verkäuferinnen steht das Lizenzero-Team bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. "Wir freuen uns, dass wir mit Lizenzero einen kompetenten Lösungspartner gefunden haben und unsere Partner so entlasten können", so Nikolaus Lindner, Director Government Relations bei eBay Deutschland. "Der Handlungsdruck ist nicht zu unterschätzen. Denn für Unternehmen, die bis Mitte des Jahres nicht die erforderlichen Schritte unternommen haben, müssen wir Verkäufe auf dem deutschen Marktplatz aus rechtlichen Gründen untersagen."

"Mit Lizenzero bieten wir eine intuitive Lösung für die Verpackungslizenzierung, die es den Unternehmen mit wenigen Klicks ermöglicht, ihre gesetzlichen Pflichten zu erfüllen", sagt Markus Müller-Drexel, Vorsitzender der Geschäftsführung der Interseroh+ GmbH. "Die Partnerschaft mit eBay bedeutet mehr Sicherheit für alle Beteiligten - insbesondere auch für internationale Anbieter, die auf dem deutschen Absatzmarkt mit verschärften Anforderungen konfrontiert sind. Neben der Unterstützung auf Deutsch und Englisch bieten wir daher auch einen Kundenservice auf Chinesisch an."