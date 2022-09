Erstmals bringen der auf Kleinunternehmen und Selbstständige spezialisierte Online-Kreditanbieter Iwoca und eBay mit "eBay Flexi-Kapital by Iwoca" eine Finanzierungslösung auf den Markt, die Händler und Händlerinnen auf dem eBay-Marktplatz direkten, unkomplizierten und schnellen Zugang zu kurzfristigen Betriebsmittelkrediten ab 2.500 bis 1 Million Euro ermöglicht. Die Mehrheit der Kreditgenehmigungen erfolgt automatisiert und in Echtzeit, sodass die Seller in der Regel innerhalb von 24 Stunden nach der Anfrage bereits über die Geldmittel verfügen können. Anstelle von Zinsen, zahlen eBay-Verkäufer und -Verkäuferinnen eine einmalige Festgebühr. Die Rückzahlungen der Kredite sind flexibel, da sie an den Umsatz auf der eBay-Plattform gekoppelt sind. So muss in Monaten mit geringeren Umsätzen auch weniger zurückgezahlt werden. Ebenso flexibel kann der Kredit aufgestockt werden, um auf plötzliche, unerwartete oder saisonale Veränderungen oder Schwankungen der Nachfrage zu reagieren.

Ziel der Kooperation ist es, den Händlern und Händlerinnen leichteren Zugang zu dringend benötigten Finanzmitteln zu bieten, damit diese ihr Geschäft auf dem Marktplatz erfolgreich auszubauen können. So können sie beispielsweise ihren Absatz steigern, indem sie in zusätzliche Lagerbestände investieren, um ein Produkt auch in Zeiten von Lieferkettenschwierigkeiten anbieten zu können. Von der erhöhten Produktverfügbarkeit profitieren schlussendlich auch die Endkunden des eBay-Marktplatzes. Für das neue eBay Flexi-Kapital-Angebot steuert das Fintech-Unternehmen Iwoca seine eigene Infrastruktur für die Kreditfinanzierung bei und deckt die gesamte Wertschöpfungskette im eigenen Haus ab. Dank der Iwoca-Schnittstelle können gewerbliche Seller auf eBay die Finanzierung direkt aus dem Verkäuferportal heraus beantragen und erhalten.

Die passende Lösung für wirtschaftlich herausfordernde Zeiten

"Mit eBay Flexi-Kapital bieten wir unseren Händlern und Händlerinnen ab sofort einen einfachen Zugang zu Finanzierungen. Der gesamte Prozess funktioniert schnell und unkompliziert: von der bequemen, vollständig digitalen Antragstellung über die zeitnahe Entscheidung und Auszahlung bis zur flexiblen, umsatzbasierten Rückzahlung. Dank des neuen Kreditangebots und der nahtlosen Integration in unsere Plattform holen wir unsere gewerblichen Verkäufer und Verkäuferinnen dort ab, wo sie ihr Geschäft betreiben. So schaffen wir gerade in Zeiten eines dynamischeren Marktumfeldes mehr denn je die nötige Flexibilität, um Lieferschwierigkeiten oder steigenden Energiepreisen zu begegnen", sagt Oliver Klinck bei eBay Deutschland. "Mit Iwoca haben wir dabei einen vertrauenswürdigen und erfahrenen Partner an unserer Seite. Uns eint die Vision, Chancen für kleine und mittelgroße Unternehmen zu schaffen. eBay durch Programme wie eBay Deine Stadt oder das Durchstarter-Programm, Iwoca durch den schnellen Zugang zu maßgeschneiderten, eingebetteten Finanzierungslösungen."

Christoph Rieche, CEO und Mitgründer von Iwoca, ergänzt: "Die Zukunft der Einzelhandelsfinanzierung liegt in Embedded Finance. Die Tage des klassischen Prinzips 'Ich gehe zur Bank, um einen Geschäftskredit anzufragen und warte Wochen auf ein mögliches Angebot' sind gezählt. Mit dem eBay Flexi-Kapital zeigen wir, dass Händler und Händlerinnen in Zukunft die Finanzierung dort bekommen, wo sie auch ihr Geschäft tätigen, und zwar sofort. Wir bieten damit eBay-Verkäufern und Verkäuferinnen Finanzierungen mit einer Geschwindigkeit an, die ihren Bedürfnissen und Geschäftsmodellen entsprechen. Der unmittelbare Zugriff auf flexible Finanzierungen innerhalb der Plattform gepaart mit den flexiblen Rückzahlungsmöglichkeiten verbessert maßgeblich die Reaktionsfähigkeit auf oft unvorhersehbare Marktgegebenheiten. Das führt zu mehr Umsatz und besserer Wettbewerbsfähigkeit."