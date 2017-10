Ebay und Thalia haben eine neue strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Durch die Nutzung von Synergien und die Bündelung von Kompetenzen wollen die Partner für bestehende und neue Kundengruppen attraktive und innovative Produkte und Services entwickeln. Auffällig dabei ist, dass der erste Schritt der Kooperation Ebay ein Stück in Richtung Amazon Prime bewegt: In einem ersten Schritt der neuen Partnerschaft erhalten die Mitglieder des Ebay Premium-Programms Ebay Plus die Möglichkeit, das neue E-Book-Abonnement Tolino Select von Thalia über einen Zeitraum von sechs Monaten als integrierten Service im eBay Plus-Programm zu nutzen. Dies wird gefolgt sein von der Möglichkeit für Ebay Plus-Mitglieder, als integrierten Teil im Ebay Plus-Programm, auf kontinuierlicher Basis Zugang zu E-Books über Thalia zu erhalten.

Bei der Einführung vor zwei Jahren sollte Ebay Plus ausdrücklich kein Pendant zu dem mit ständig neuen Diensten aufwartenden Amazon Prime sein. Der zentrale Inhalt von eBay Plus sei der kostenlose Rückversand sowie das Setzen von zusätzlichen Anreizen für private Verkäufe, hieß es damals. Zudem bleibe Ebay weiterhin ein reiner Marktplatz, während Amazon mit dem Prime-Programm weitergehende Angebote im u.a. im Streaming- und E-Book-Bereich vorantreiben wolle - genau dies geschieht nun aber auch in der Partnerschaft von Ebay und Thalia.

Weitere Services für Ebay Plus geplant

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft zwischen Ebay und Thalia", erklärt Ebay-Deutschlandchef Eben Sermon. Damit verknüpfe der Online-Marktplatz ein Programm, das besonders hohe Service-Levels für Millionen von Produkten via ebay.de biete, mit einem Zugang zu umfangreichem relevanten Content des deutschen Marktführers im Sortimentsbuchhandel. "Diese Verknüpfung schafft einen Startpunkt für ein neues Ökosystem für die deutschen Konsumenten, das wir weiter ausbauen werden", so Sermon.

Thalia-CEO Michael Busch erklärt: "Thalia ist eine sympathische und reichweitenstarke Marke, die für die strategische Partnerschaft mit Ebay die richtige Expertise mitbringt. Der anhaltende Erfolg der tolino-Allianz zeigt eindrucksvoll, wie eine gemeinsame Zielsetzung einen Markt nachhaltig verändern kann. Diesen Kooperationsansatz verfolgen wir nun auch gemeinsam mit Ebay. Es geht heute nicht mehr nur darum, die gesamte Wertschöpfungskette zu beherrschen. Nur wenn wir unsere individuellen Stärken bündeln, entstehen innovative Produkte und Dienstleistungen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können."

Im Rahmen der Initiative haben die Ebay Plus-Mitglieder ebenfalls die Möglichkeit, einen Coupon zu nutzen, um den E-Reader tolino shine 2 HD für nur EUR 89 (statt EUR 119 UVP) zu erwerben. (mh)

