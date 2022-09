eBay Deutschland hat sechs herausragende Händler und Händlerinnen mit den seit 2018 verliehenen eBay Awards ausgezeichnet. Die Verleihung fand im Rahmen des Seller-Events eBay Open 2022 im Motorwerk Berlin statt. Die Gewinner und Gewinnerinnen wurden aus über 800 Einsendungen durch eine sechsköpfige Jury ausgewählt. Sie erhielten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro, eine Gutschrift auf die Verkaufsprovision im Wert von 1.000 Euro sowie eine 3-monatige intensive Beratung durch das eBay-Expertenteam.

eBay-Deutschlandchef Oliver Klinck betonte bei der Preisverleihung die Vielfalt der eBay Händler und Händlerinnen: "Der Austausch mit den Awards-Gewinnern und Gewinnerinnen gehört zu meinen absoluten Highlights im eBay-Jahr. Die Awards sind nicht nur eine schöne Möglichkeit, den Händlern Händlerinnen für ihr inspirierendes Engagement Danke zu sagen. Geschichten wie die von Familie Geiger, die seit Jahrzehnten Blasmusikanten in der Ortenau und der ganzen Welt glücklich machen oder innovative Geschäftsideen wie die von Carolin Langer, die insektenfreundliche Samen gegen das Insektensterben verkauft, zeigen auch, wie vielfältig unser Marktplatz ist."

Die prämierten eBay-Seller

In der Kategorie "Nachhaltiges Unternehmen" haben Mona Hinghaus und Team von proreifen_shop aus Dissen am Teutoburger Wald für ihr Geschäftskonzept, alte Reifen wieder aufzubereiten und so Energie und Rohstoffe zu sparen, den eBay Award gewonnen.

In der Kategorie "Durchstarter*in" haben Matthias Jonas und Alexander Deutscher aus Gutach für ihre Leistungen im ersten Geschäftsjahr, über 40.000 verkaufte Produkte mit durchweg positiven Bewertungen, den eBay Award gewonnen. (Shop: Jonas & Deutscher)

In der Kategorie "Lokalheld*in" hat Jennifer Geiger aus Kehl für ihren Einsatz für Musikvereine in der Region sowie für ihre herausragenden Produkte mit erstklassigem Service den eBay Award gewonnen. (Shop: Musikhaus Geiger & Geiger GmbH)

In der Kategorie "Jungunternehmer*in" hat Carolin Langer aus Öhringen für ihren Beitrag zum Artenschutz durch den Verkauf von umweltfreundlichem Saatgut den eBay Award gewonnen. (Shop: lacatho)

In der Kategorie "Soziales Unternehmen" hat Ariane Dykiert aus Berlin unter anderem für die Unterstützung eines Hilfsprojekts für Näherinnen in Bangladesch den eBay Award gewonnen. (Shop: lafraiserouge)

In der Kategorie "Online-Händler*in der ersten Stunde" hat Philip Codausi und Team aus Friedeburg für die lange Zugehörigkeit als Seller bei eBay mit großem Erfolg den eBay Award gewonnen. (Shop: Recambo Car Shop)

Marburg und Chemnitz gewinnen "Lokaler Handel Award"

Ebenfalls im Rahmen der eBay Open 2022 wurde der "Lokaler Handel Award 2022" verliehen. Mit diesem Award zeichnen eBay Deutschland und der Handelsverband Deutschland (HDE) zum zweiten Mal in Folge Städte und Regionen aus, die sich im besonderen Maße für den regionalen Handel einsetzen. In diesem Jahr wurden Marburg und Chemnitz unter den mittlerweile 33 Städten und Regionen, die Teil der Initiative eBay Deine Stadt sind, als Gewinner-Städte ausgezeichnet.

Chemnitz erhält den "Lokaler Handel Award 2022" für herausragende Performance. Damit würdigt die Jury die starke Entwicklung zahlreicher Kennzahlen des Online-Marktplatzes Chemnitz bei eBay. So konnte die sächsische Universitätsstadt durch den mit Abstand höchsten relativen Zuwachs an Händlern und Händlerinnen und überdurchschnittlich hohe Umsätze und Verkäufe pro Einwohner überzeugen. Seit dem Start der Plattform kamen im April 2021 rund 600 Händler und Händlerinnen hinzu oder reaktivierten einen inaktiven Shop. Seit dem Start der Plattform im April wurden die teilnehmenden lokalen Seller rund alle 35 Sekunden durch einen Kauf der Chemnitzer unterstützt.

Marburg wurde mit dem "Lokaler Handel Award 2022" für herausragendes Engagement ausgezeichnet. Damit würdigt die Jury insbesondere den Einsatz der Städtepartner bei der Pflege des lokalen Online-Marktplatzes Marburg bei eBay und in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Ansprache der Händler und Händlerinnen. Das Stadtmarketing Marburg e. V. unterstützt die Initiative als Partner seit dem Start in der hessischen Universitätsstadt durch umfangreiche Ansprache lokaler Seller sowie durch zahlreiche Webinare für teilnehmende Unternehmen. Darüber hinaus bewarb Marburg die Plattform mit umfassenden Marketing-Maßnahmen und stellte das Projekt auf der Deutschen Stadtmarketingbörse vor.