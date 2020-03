Zusätzliche Unterstützung für eBay-Händler mit stationärem Geschäft: Zusätzliche Unterstützung bietet eBay denjenigen eBay-Händlern an, die auch im stationären Handel aktiv sind und deshalb in besonderem Maße von Umsatzrückgängen betroffen sind. Für alle Artikel, die diese Händler bis 30. Juni 2020 neu bei eBay einstellen und erfolgreich verkaufen, müssen die Händler keine Verkaufsprovisionen an eBay zahlen. Außerdem bietet eBay diesen Händlern eine gezielte, auf ihr Geschäft zugeschnittene Beratung an. Die Händler, die für dieses Programm in Frage kommen, werden in der kommenden Woche von eBay angeschrieben und können entscheiden, ob sie das Angebot wahrnehmen wollen. Stationäre Händler, die nicht von eBay angeschrieben wurden, die aber trotzdem an dem Programm teilnehmen möchten, können sich alternativ unter localhero@ebay.com an eBay wenden