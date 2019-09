"Seit 20 Jahren unterstützt Ebay den lokalen Handel in Deutschland, indem der Online-Marktplatz Einzelhändlern eine starke Plattform für die Generierung zusätzlicher Umsätze über das Internet bietet", erklärt Oliver Klinck, Chief Commercial Officer bei Ebay in Deutschland. Fast die Hälfte der deutschen Ebay-Händler betreibe auch ein lokales Geschäft. An der Verkäufer-Konferenz "Ebay Open" präsentierte der Online-Marktplatz nun ein neues Programm für die stärkere Verknüpfung von Online- und Offline-Handel.

"Mit 'Local Heroes' starten wir nun eine neue Initiative, um es für lokale Händler noch einfacher zu machen, ihr Geschäft über Ebay online zu bringen und sich so zukunftsfähiger aufzustellen", erklärte Klinck. Der Online-Marktplatz könne so sein Sortiment weiter ausbauen und gleichzeitig dem gesellschaftlichen Problem verödender Innenstädte entgegenwirken: "Lokale Händler sind ein wesentlicher Bestandteil einer bunten und lebendigen Innenstadt. Sie sind essenziell für den wirtschaftlichen Wohlstand in ihrer Region und bieten oftmals einzigartige Angebote, wie beispielsweise handgemachte und regionale Unikate. Diese Händler möchten wir mit unserem Local Heroes-Programm unterstützen und ihnen exklusive Vorteile für die Entwicklung ihres Geschäfts gewähren. Somit können wir dieses einzigartige Inventar auch unserer breiten Käuferschaft präsentieren."

Die Bestandteile des Programms

Das Local Heroes-Programm setzt sich aus drei Bestandteilen zusammen. Im Rahmen eines neuen Onboarding-Programms für lokale Händler erhalten Teilnehmer an der Local Heroes-Initiative erhalten umfangreiche Unterstützung für den Start bei Enay - von der Einrichtung ihres Ebay-Kontos bis zum Aufsetzen des Ebay Shops und dem Einstellen der ersten Angebote. Während der ersten sechs Monate können teilnehmende Händler kostenlos vom Ebay-Concierge-Service profitieren, einem personalisierten Premium-Service, der besondere Unterstützung beim Verkaufen und strategische Beratung durch Experten des Ebay-Kundenserviceteams bietet. Darüber hinaus entfallen für die ersten sechs Monate die Kosten für ein Ebay Premium-Shop-Abonnement, welches unter anderem das kostenlose Einstellen von Artikeln, Versandmaterial und weitere Vorteile umfasst.

Tausende Einzelhändler, die bereits bei eBay aktiv sind und einen sehr guten Servicestatus vorweisen können, erhalten ab September zudem automatisch ein speziell für ihr Geschäft angefertigtes Ebay Shoplabel, das im Schaufenster die Aufmerksamkeit auf den 24-Stunden-Service lenkt, den ein Ebay Shop ermöglicht. Der speziell für den jeweiligen Laden angefertigte Aufkleber führt Passanten via QR-Code einfach und schnell direkt zu den Ebay-Angeboten des Geschäfts - auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten. Passanten und Kunden werden so auf das Online-Geschäft aufmerksam und können von überall und zu jeder Zeit im Ebay Shop einkaufen. Das Label zeigt darüber hinaus den Prozentsatz der positiven Bewertungen des jeweiligen Händlers und trägt so zum Kundenvertrauen bei.

Mit einer neuen lokalen Suche rundet Ebay schließlich seine Initiative für das Shoppen in der Nachbarschaft ab. Von jeher kann man bei Ebay die Suchergebnisse auf das lokale Umfeld einschränken. Zudem wird Ebay in Kürze eine neue Seite starten, mit der Verbraucher zielgenau nach Artikeln in ihrer lokalen Umgebung suchen und so die Händler in ihrer Region unterstützen können. Die Seite "Ebay Lokal" ermöglicht es, über die Eingabe von Postleitzahlen und eines bestimmten Umkreises vom eigenen Standort nach lokalen Angeboten zu suchen. Optional können sich Nutzer auch ausschließlich lokale Shops anzeigen lassen, die die Produkte auch zur Abholung anbieten.

Interessierte Einzelhändler finden weitere Informationen zur Anmeldung zum Local Heroes-Programm sowie der Bestellung des Shoplabels unter https://verkaeuferportal.ebay.de/lokal-digital.