Der Online-Marktplatz Ebay ruft seine Händlerinnen und Händler in Deutschland zur Bewerbung für die dritte Auflage der Ebay-Händler-Awards auf. Bewerben können sich alle gewerblichen Ebay-Händlerinnen und -Händler in Deutschland, unter denen kategorieübergreifend die acht kreativsten und spannendsten Bewerbungen von einer sechsköpfigen Jury ausgewählt werden. Die Jury besteht aus unabhängigen E-Commerce-Expertinnen und -Experten, dem letztjährigen Hauptgewinner und zwei Mitgliedern des deutschen Ebay-Führungsteams.

"Die Ebay Händler-Awards gehören für mich persönlich zu den absoluten Highlights, denn die kreativen und höchst individuellen Bewerbungen verdeutlichen uns jedes Jahr, mit welcher Leidenschaft unsere Händlerinnen und Händler hinter ihrem Business stehen", sagt Oliver Klinck, Chief Commercial Officer. "Um der großen Zahl an Bewerbungen gerecht zu werden, haben wir daher für dieses Jahr die Gesamtzahl der Awards auf acht erhöht. Wir freuen uns schon sehr auf die Einsendungen", so Klinck.

Hauptpreis ist eine Reise in die USA

Die Bewerbungsphase läuft bis zum 30. April 2020. Verliehen werden die Awards im Rahmen einer Veranstaltung im September in Berlin. Zu gewinnen gibt es Barpreise (jeweils 3.000 Euro für die acht Gewinner) sowie eine Gutschrift auf die Ebay-Verkaufsgebühren. Darüber hinaus wird unter allen acht Gewinnern eine Reise in die USA verlost. In der Jury der Ebay Händler-Awards 2020 sitzen Gerrit Heinemann (Leiter eWeb Research Center, Hochschule Niederrhein), Kai Hudetz (Geschäftsführer, IFH Köln), Oliver Klinck (Chief Commercial Officer, Ebay Germany), Diana Okoye (Senior Director Operations, Ebay Germany), Ariane Nölte (Chefredakteurin, Onlinehändler News) sowie Sven Syré, Gründer des Ebay Shops tubeshop-24 und Gewinner des Ebay Händler-Awards 2019 in der Kategorie "Globales Geschäft".

Interessierte Händlerinnen und Händler können ihre Bewerbung ab sofort hier einreichen. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den Preisen und dem Bewerbungsprozess.