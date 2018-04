Zum ersten Mal hat Ebay Deutschland Marktplatzhändler mit den neu geschaffenen Händler-Awards ausgezeichnet. Ebay Deutschland-Chef Eben Sermon und Nina Pütz, Senior Director Soft Goods bei Ebay, vergaben insgesamt sieben Trophäen an die glücklichen Sieger, die aus über 100 eingegangenen Bewerbungen ausgewählt wurden. "Der Jury fiel es wahrlich nicht leicht, die vielen hochwertigen und spannenden Bewerbungen auf nur sieben einzugrenzen", sagt Nina Pütz. "Nahezu alle Bewerbungen spiegelten das wider, wofür Ebay steht: Innovation, Unternehmergeist und Agilität. Es macht uns daher stolz, die Gewinner auszeichnen zu können - denn Ebay kann nur so erfolgreich sein, wie es unsere Händler sind."

Für E-Commerce-Professor und Jurymitglied Gerrit Heinemann verdeutlichen die Awards das Potenzial des Online-Marktplatzes: "In einem sich stetig wandelnden Handelsumfeld können sich kleinere Händler auch heute noch gegen die Big Player behaupten. Im Wettbewerb werden diejenigen bestehen, die über Kreativität, Leidenschaft und Tatendrang verfüge", so der Leiter des eWeb Resarch Centers der Hochschule Niederrhein.

Kategorie "Globales Geschäft": Tobias Krist. Der Händler verkauft in seinen Ebay Shops Creoven und ceilingfanshop Ventilatoren fast in die ganze Welt, darunter nach Australien, Südafrika, Südkorea und Argentinien. Er erzielt dabei nahezu die Hälfte seines Gesamtumsatzes in ausländischen Märkten.

Kategorie "Durchstarter": Stephan Bugla. Bugla verkauft in seinem Ebay Shop BooGardi-Haus-Garten-Shop seit erst eineinhalb Jahren Sichtschutzmatten, Zäune und Eingrenzungen für Garten und Balkon. Bereits im ersten Geschäftsjahr konnte er einen Jahresumsatz von fast 100.000 Euro erreichen.

Kategorie "Nachwuchsunternehmer": Vitalij Haak. Der Gründer des Ebay Shops schmuckhandel-haak ist 27 Jahre alt und kam durch die Suche nach Schmuck für seine Partnerin zum Handel bei Ebay. Mit nur 300 Euro Startkapital begann er, Schmuck über den Online-Marktplatz zu verkaufen, und konnte sich seitdem ein erfolgreiches Ebay-Business aufbauen.

Kategorie "Kreative Geschäftsidee": Torsten Hornung. Als echter Ebay-Veteran verkauft Hornung in seinem Shop feinesachwerte sehr erfolgreich seit über 20 Jahren Briefmarken und Münzen und plant, mit Ebay das Schaufenster zu revolutionieren. In den Schaufenstern seines Ladengeschäfts in Wiesbaden hat er moderne LED-Displays aufgestellt, durch die interessierte Passanten die Produkte direkt über einen QR-Code in seinem Ebay Shop kaufen können.

Kategorie "Lokaler Einzelhändler": Alexander Holz. Der promovierte Apotheker ist teilnehmender Händler am Projekt "Mönchengladbach bei Ebay". Er betreibt eine Apotheke in Mönchengladbach-Wickrath und versendet über seinen Ebay Shop gesund-in-wickrath zusätzlich zu seinem Vor-Ort-Geschäft mittlerweile fast 1.000 Sendungen im Monat.

Kategorie "Ebay Plus-Händler": Mathias Grummt. In seinem Ebay Shop moebelplus bietet Mathias Grummt Küchenelektrogeräte sowie passendes Zubehör, Spülen, Armaturen und Kaminöfen zum Verkauf an. Mittlerweile besteht das Ebay-Sortiment aus über 10.500 Artikeln von etwa 40 verschiedenen Herstellern. Ebay Plus nutzt er vor allem, um noch besser auf Kundenwünsche einzugehen und den Versand sorgenfreier zu gestalten.