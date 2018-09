Der Online-Marktplatz Ebay beruft Oliver Klinck in das Führungsteam in Deutschland. Als Vice President Commercial Operations wird er direkt an Eben Sermon, seit Mitte 2017 Geschäftsführer von Ebay in Deutschland, berichten. In seiner neuen Rolle wird Oliver Klinck für das gesamte B2C-Geschäft auf dem deutschen Ebay-Marktplatz verantwortlich sein. Seine Zuständigkeit umfasst die Beziehungen zu den gewerblichen Verkäufern, Händlern und Marken bei Ebay.de sowie das Management der verschiedenen Produktkategorien und des Inventars. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf den Bereichen Haus & Garten, Unterhaltungselektronik, Fahrzeugteile & -zubehör sowie Fashion. Ebenso wird Oliver Klinck den Bereich Promotional Planning sowie alle Investments in das deutsche B2C-Geschäft verantworten.

Vor seinem Wechsel zu Ebay hat Oliver Klinck in verschiedenen leitenden Funktionen im Online-Handel gearbeitet. Zuletzt war der studierte Wirtschaftsinformatiker als Chief Sales Officer Direct und Chief Merchandising Officer bei Office Depot Europe tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem als Vice President Fashion & Sports bei Otto. Ebenso war er für mehr als vier Jahre Managing Director von Hermes Otto-International.

Ebay will Sortimentslücken schließen

"Oliver Klinck bringt für die Rolle als Vice President Commercial Operations umfangreiche langjährige Erfahrungen im Management und in der Transformation von E-Commerce-Unternehmen sowie in der Entwicklung leistungsstarker Teams mit", erklärt Ebay-Deutschlandchef Sermon. "Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit Oliver und bin überzeugt, dass seine umfassende Expertise dazu beitragen wird, das Geschäft von Ebay in Deutschland weiter zu stärken." Ebay sei dabei, intensiv in das deutsche Geschäft zu investieren und den Ebay-Marktplatz in Deutschland zu transformieren. Klinck werde eine maßgebliche Rolle dabei zukommen, die Programme und Initiativen von Ebay.de im Bereich B2C weiter auszubauen.

"Ich freue mich sehr auf die neue Rolle und Herausforderung bei Ebay", so Oliver Klinck. "Ebay treibt ein alternatives E-Commerce-Modell in Deutschland, das ich extrem spannend finde. Mein Ziel ist es, eng mit den Verkäufern, Händlern und Marken bei Ebay zusammenzuarbeiten, um die Ebay-Kunden mit einem breiten und einzigartigem Sortiment zu überzeugen und noch mehr Käufer für den Ebay-Marktplatz zu gewinnen. Dabei wird es unter anderem darum gehen, bestehende Sortiments-Lücken zu schließen und den Kunden in engem Schulterschluss mit unseren Verkäufern noch mehr hochattraktive Angebote zugänglich zu machen. Unser Ziel ist es, die Herzen und Köpfe unserer Kunden durch eine einzigartige Auswahl an Produkten, attraktive Angebote und eine hervorragende Kauferfahrung zu gewinnen und den Verkäufern gleichzeitig die richtigen Tools und Insights zur Verfügung zu stellen, um ihnen das Handeln auf dem Ebay-Marktplatz so einfach und effizient wie möglich zu machen."