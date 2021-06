Gewerbliche eBay-Händler in Dresden und Berlin können ab sofort einen neuen Versandservice nutzen: "eBay-Sofortversand by Fiege". Der neue Service ermöglicht die taggleiche Abholung von bestellter Ware und soll in den kommenden Monaten erweitert werden. Insbesondere für Händler mit kleineren Unternehmen und solche, die gerade in den Online-Handel einsteigen, ist die Sendungsaufgabe und Warenabholung mit einem großen Aufwand verbunden. "eBay-Sofortversand by Fiege" soll dabei helfen, dass sich die Händler auf ihr Kerngeschäft, den Handel mit ihren Kunden, konzentrieren können. Daher setzt der Service auf eine komfortable Warenübergabe, flexible Vertragsbindung sowie sicheren und schnellen Versand.

Gemeinsam mit dem Logistiker Fiege bietet eBay bereits seit 2019 einen Fulfillmentservice für seine Marktplatzhändler an. Das Unternehmen baut damit - wenn auch in deutlich kleinerem Maßstab - eine Alternative zu dem Amazon-Versandservice FBA (Fulfillment by Amazon) auf.

Service für kleine und mittlere Händler

Mit dem ersten Label-Kauf bis 12:30 Uhr erfolgt zeitgleich die Buchung der taggleichen Abholung. Weitere, bis 14:30 Uhr gebuchte, Sendungen werden ebenfalls am selben Tag mitgenommen. Die Abholung erfolgt dann am Standort der Händler zwischen 14:00 und 18:00 Uhr. Jede Sendung erhält direkt bei der Warenübergabe einen garantierten Scan, ab dem Moment greift der gewohnte Verkäuferschutz. Außerdem sind der Auftragsimport und die Sendungsverfolgung in den Prozess integriert. Der "eBay-Sofortversand by Fiege" sichert zudem die Erfüllung der Standards für eBay Plus, was einen deutlichen Vorteil für Kunden bedeutet. Das Angebot ist flexibel und ohne Vertragsbindung: Es gibt keine Mindestmengen, keine Vertragslaufzeit und der Service ist täglich buchbar.

"Unser Anspruch ist es, den Händler auf unserem Marktplatz partnerschaftlich zur Seite zu stehen - bei allen Herausforderungen des E-Commerce", so Oliver Klinck, Geschäftsführer von eBay Deutschland. "Dazu gehört auch der Versand, weshalb ich mich freue, dass wir gemeinsam mit Fiege eine neue flexible und schnelle Versandlösung geschaffen haben." Martin Rademaker, Vorstand der Fiege Gruppe, ergänzt: "Online-Marktplätze bieten gerade für kleine und mittlere gewerbliche Verkäufer gute Absatzchancen. Jedoch ist die Versandlogistik aufgrund geringer Auftragsmengen und täglich wechselnder Sendungsvolumina oft teuer und schwer planbar. Dieses Problem haben wir nun gemeinsam mit eBay gelöst."