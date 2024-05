Ebertlang hat sein Angebot um hauseigene Cloud Services erweitert. Das Angebot "EL cloud2cloud" basiert auf der Technologie von OpenText Cybersecurity. In der Security-Spate des kanadischen Softwareunternehmens ging unter anderem auch der Cloud-Backup-Anbieter Carbonite auf, mit dem Ebertlang schon lange zusammenarbeitet und das eine Lösung für Microsoft 365 schon 2019 erstmals angeboten hat.

"EL cloud2cloud" hilft jetzt jedoch neben Daten aus Microsoft 365 auch Daten aus Google Workspace, Salesforce, Dropbox und Box zu sichern und damit der von den Cloud-Anbietern im Rahmen ihrer Konzepte für "Shared Responsibility" den Unternehmen aufgebürdeten Verpflichtungen nachzukommen - denen sie mit dem Schritt in die Cloud oft entgehen wollten. Wichtig ist deshalb, dass diese Aufgabe so günstig und effizient wie nur möglich erledigt werden kann.

Ebertlang Control Panel umfasst jetzt drei Services

"Durch die Integration in das Control Panel, dem zentralen Dashboard für Cloud Services von Ebertlang, ist es für Systemhäuser so einfach wie nie zuvor, Backups für SaaS-Lösungen zu verwalten und zu überwachen", verspricht der VAD. "IT-Dienstleister behalten im Control Panel jederzeit den Überblick über Kunden und Lizenzen. Unternehmenskunden profitieren von der Sicherheit, dass ihre kritischen Daten in der Cloud geschützt sind."

EL cloud2cloud sei eine "nahtlose und umfassende Backup-Lösung für eine Vielzahl von Cloud-Diensten und füge sich nahtlos in das Ebertlang Control Panel ein, "das sowohl die Verwaltung als auch die Administration der Lösung so einfach wie möglich macht und dabei durch ein extrem faires Preismodell besticht", sagt Andreas Schröder, Team Lead Backup & Storage:

Bereits verfügbar sind im Control Panel des VADs der S3-kompatible Cloud-Speicher "EL storage powered by Wasabi" sowie die E-Mail-Archivierungslösung "EL mailarchive powered by MailStore". Weitere Ergänzungen für das Control Panel sind in Planung.

