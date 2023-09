Der aus Polen stammende IT-Security-Anbieter Fudo Security baut seine Präsenz in Deutschland durch einen Distributionsvertrag mit Ebertlang aus. Fudo ist Spezialist für Privileged Access Management (PAM). Mit seinem Produkt Fudo Enterprise verspricht der Anbieter umfassende Kontrolle der privilegierten Nutzer in Unternehmensnetzwerken. Um Risiken zu minimieren, setzt er dabei auf eine KI-gestützte Einbruchsprävention.

In immer komplexer werdenden IT-Umgebungen stehen Unternehmen vor der Aufgabe, den Überblick über Zugriffsrechte und Zugänge zu Netzwerken und Servern zu behalten. Das Risiko für Datenmissbrauch durch privilegierte Nutzungsrechte ist dabei hoch: Fast 40 Prozent aller Cybervorfälle sind laut Ebertlang auf kompromittierte oder gestohlene Credentials zurückzuführen. Das ist kein Wunder: Schließlich haben Angreifer diese Zugangsdaten, die ihnen weitreichende Möglichkeiten bieten, besonders im Visier.

Fudo Enterprise erlaubt es, den Zugriff von privilegierten Konten auf die Infrastruktur zu verwalten, zu sichern und zu kontrollieren. Das hilft, unberechtigte Zugriffe und dadurch möglichen Missbrauch abzuwehren.

"Mit Fudo Security haben wir einen Hersteller gefunden, der zu 100 Prozent in unser bestehendes Portfolio passt und dieses um den Bereich Privileged Access Management ergänzt", erklärt Marc Fischer, Director Sales bei Ebertlang. "Die Lösung unterstützt Unternehmen bei der Verwaltung und Kontrolle privilegierter Konten und verringert so signifikant das Risiko von Insider-Angriffen und anderen Security-Bedrohungen. Außerdem entspricht sie allen Standards zur europäischen Datensicherheit."

Für Patryk Brozek, CEO von Fudo Security, ist die Kooperation mit Ebertlang nicht der erste Anlauf in den deutschen Markt. 2019 startete das Unternehmen mit einer Vereinbarung mit dem Würzburger Spezial-Distributor 8Soft - der inzwischen von Ebertlang übernommen wurde. Die Partnerschaft wurde also erneuert und steht nun auf deutlich breiterer Basis. Außerdem ist Fudo Security einer Anbieter, den der Schweizer VAD Boll bei seiner Expansion nach Deutschland mit an Bord hat. Zum Auftakt der Zusammenarbeit mit Fudo bietet Ebertlang interessierten Fachhändlern Beratungstermine und kostenlose Webinare an.

