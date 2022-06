Mit der Übernahme des Mailänder VADs für IT-Infrastruktur- und Security-Software Achab S.p.A. vergrößert der Wetzlarer Spezialdistributor Ebertlang seine MSP-Expertise und erweitert nach mehr als 25 Jahren sein Einflussgebiet außerhalb der DACH-Region. Nach der Gründung einer Schweizer Niederlassung und der erfolgreichen Akquisition der 8Soft GmbH im Herbst 2021, setzt der VAD seine Wachstumsstrategie fort.

Achab, mit Sitz in Mailand, ist seit mehr als 25 Jahren in der italienischen Distributionslandschaft für Dienstleister und Systemhäuser aktiv und hat sich neben den Bereichen Infrastruktur sowie Security früh für MSP positioniert. Durch die entstandene Verbindung profitieren nun Fachhandelspartner in der Region DACH und Italien vom gebündelten Know-how aus Wetzlar, Mailand und Pfäffikon.

Expansion in Europa als Ziel

"Die paneuropäische Expansion des Unternehmens, auch deutlich über die DACH-Region hinaus, ist ein elementarer Baustein unserer Wachstumsstrategie", erläutert Geschäftsführer Philip Weber. "Mit Italien erreichen wir erstmals einen weiteren europäischen Markt, der strukturell starke Parallelen zur DACH-Region aufweist und es uns erlaubt, unsere bekannten Stärken voll auszuspielen."

"Achab wird als Teil unserer Unternehmensgruppe weiterhin autark und vorerst auch unter dem gleichen Markennamen weiter agieren", erläutert Geschäftsführer Marcus Zeidler. "Unser langfristiges Ziel ist es jedoch, eine europäische VAD-Gruppe unter einem gemeinsamen Dach zu entwickeln, die den einzelnen Ländergesellschaften aber stets genug Freiheiten lässt, um weiterhin auf die marktspezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden individuell eingehen zu können und diejenigen Werte, die unsere Partner heute so schätzen, weiterhin leben zu können."

"Achab ist die perfekte Ergänzung unserer Unternehmensgruppe", ergänzt Weber. "Gemeinsam können wir große Themen, wie beispielsweise weitergehende Automation oder Cloud-Services, effizient umsetzen und so unsere Vision eines modernen Value Added Distributors weiterentwickeln."

"Wir kennen und schätzen das Team von Ebertlang bereits seit vielen Jahren", kommentiert Andrea Veca, Managing Director der Achab S.p.A. den Zusammenschluss "Es ist uns wichtig, unsere Werte bewahren zu können, unsere Kompetenz und Schwerpunktthemen als Team weiterzuentwickeln und gemeinsam Synergien zu heben, von denen Fachhändler in Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz profitieren werden. Wir blicken mit Freude auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unseren neuen Kolleginnen und Kollegen."

