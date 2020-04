Mit Plan4Continuity des Herstellers CloudOak aus der Nähe von Ontario, erhalten Mitarbeiter Handlungsanweisungen, was in plötzlichen Krisensituationen, wie etwa bei Feuer oder einer Ransomware-Attacke, zu tun ist. Die Notfalllösung ist ab sofort im Portfolio der Ebertlang Distribution GmbH vertreten, die diese exklusiv in der DACH-Region vertreiben können.

Lesetipp: Ebertlang schenkt Fachhändlern Online-Zertifizierungen

Mit Hilfe eines ganzheitlichen Krisen- und Notfallmanagements müssen Unternehmen stets in der Lage sein, präventive Maßnahmen festzulegen, um Geschäftsprozesse im Ernstfall schnell wiederherstellen zu können – das geben unter anderem ISO-Standards, BSI-Anforderungen und die DSGVO vor. Plan4Continuity wurde genau unter diesen Gesichtspunkten entwickelt, erklärt Ebertlang dazu.



Ein Vierteljahrhundert ChannelPartner auf einem Bild: Die aktuelle Redaktionsmannschaft Ronald Wiltscheck (1. V.l.), Peter Marwan (2. v.l.) und Armin Weiler (2. v.r.) mit Gründervätern und Gründermutter Bernhard Rose (3. v.l.), Ulf Froitzheim (4. v.l.) und Claudia Petrik (3. v.r.) sowie dem langjährigen ChannelPartner-Chefredakteur Christian Meyer.

Das Varieté-Theater GOP in München bietet die perfekte Kulisse für die feierliche Verleihung der Channel Excellence Awards.

Florian Häußler von Wortmann hat gleich zwei Mal abgesahnt: als Hersteller von Desktop-PCs und als Deutschlands bester Vollsortimenter.

Sehr zur Freude von HP-Vertriebschefin Susanne Kummetz wandert der Award für Mobile Clients nach Böblingen.

Armin Weiler (ChannelPartner) gratuliert Michael Vorberger (Samsung) zum Award in der Kategorie Monitore.

Der Channel hat Brother zum besten Druckerhersteller gewählt. Sascha Bick nimmt den Preis entgegen.

Veeam hat zum ersten Mal den Channel Excellence Award für sich beanspruchen können: Deutschlands Channel-Chef Sebastian Lacour kann zurecht stolz darauf sein.

Die lange Siegesserie von Kaspersky ging 2020 zu Ende (Platz 3), Sven Janssen vom Gewinner Sophos übernahm die Führung im Security-Channel.

Uli Seibold durfte gleich in vier Kategorien einen Channel Excellence Award nach Hause nehmen: Storage, Netzwerke, Server und Hyperconverged Systems - das gabs noch nie in der 22-jährigen Historie dieser Awards!

Alexander Krüger, Sabrina Gottwald und robin Wittland nahmen stellvertretend für Gregor Bieler den Channel Excellence Award in der Kategorie "Cloud Solutions" für Microsoft entgegen.

Starface-Chef Florian Buzin posiert hier mit ChannelPartner-Redakteur Peter Marwan. Kein Feld war so hart umkämpft wie das für UCC/IP-Telefonie. Zwar kamen nur fünf Anbieter ins Ranking, doch es hätten gut und gerne drei Mal so viele sein können.

Nadja Lauchstädt von Komsa kann sich über den Award für den besten TK-Distributor freuen.

Marc Fischer von Ebertlang dankte bei der Preisverleihung zum channelfreundlichsten Value-Add-Distributor seinem gesamten Team für die hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr.

Bytec konnte sich die Krone im Bereich "Spezialdistribution" schnappen, da hatten Carolin Leßmeister und Andre Kröger viel Grund zur Freude.

Nach einjähriger Auszeit hat sich Also von Tech Data den Spitzenplatz unter den Broadlinern zurückgeholt. Rico Herrmann, Regional Lead CoC Data Center Germany, erläutert, wie Also das gelungen ist.

Zur Feier des Tages wurde im GOP festlich eingedeckt.

Amanuel Dag (Context) mit Michael Sadranowski (AVM) und Howard Davies (Context).

Hans-Joachim Soldan und Patrick Bischoff (Canon) haben ihr Sponsorenlogo auf der Fotowand entdeckt.

Die Moderatorin Viola Weiss mit CP-Chefredakteur Ronald Wiltscheck

Heinz Höreth (HJG) mit Stefan Hügel (IDG) und Peter Marwan (ChannelPartner).

Christian Rannetshauser und Rosmarie Wieland von Allied Telesis.

Roland Känig (Bechtle) mit Carsten Böckelmann (Trend Micro)

Thomas Drexler, Nicole Haas und Dominic Möhrmann vom Channel-Excellence-Award-Hauptsponsor Grenke haben mit ihrem Engagement einen wesentlichen Anteil am Erfolg der Gala geleistet.

Dirk Henniges (Compass), Armin Weiler (ChannelPartner) und Volker Mitlacher (Systeam) gratulieren Susanne Kummetz (HP) zum einem Channel Excellence Award und drei weiteren Auszeichnungen zum „Preferred Vendor“.

Die Artistin ist so flexibel wie Systemhäuser, die heutzutage im Channel erfolgreich sind.

Frank Strixner (Strixner & Partner) und Jürgen Krüger (Kodak Alaris) kennen sich noch aus alten Kyocera-Tagen.

Oliver Reiter (Systeam), Catherine Garnier (Kodak Alaris), Stefanie Mitlacher (Systeam) und Tobias Witt (Wortmann Solutions) bringen Glamour ins Varieté.

Ein Gläschen Sekt für die erfolgreichen Gewinner der Channel Excellence Awards.

Moderatorin Viola Weiß und ChannelPartner-Chefredakteur Ronald Wiltscheck können sich über eine gelungene Bühnenperformance freuen.

Marie-Christine Pygott (Context), Rüdiger Knoop (Lenovo), Markus Hollerbaum (Siewert & Kau), Amanuel Dag, Mette Tripp und Howard Davies (alle Context) haben sich nach der Show ein Plätzchen an der Bar gesucht.

Bianca Kasper (Tech Data) und Regina Böckle (IDG)

Hochkarätige Show-Einlagen bringen das Publikum zum Staunen

Thomas Peter (Reiner SCT) mit Saskia van der Kraaij (ChannelPartner).

Kathrin Bulla mit Sven Holleman (ENO Telecom)

Nils Becker-Birck (LG), Theo Reinerth und Sascha Bick (beide Brother) und Eckhart Traber (Lancom) demonstrieren, dass man auch nach Jahren im Channel eine weiße Weste bewahren kann.

Rudi Aunkofer (iSCM) mit Ralf Koenzen (Lancom)

Nicht nur bei der Unterhaltung sondern auch kulinarisch sind im GOP Profis am Werk.

Maria Kornhoff (iTeam) und Maik Wetzel (Eset) fühlen sich im GOP-Varieté-Theater sichtlich wohl.

Christian Pirch (Cyberpower) und Marco Kuhn (BB-Net) müssen sich keine Gedanken darüber machen, ob sie denn einen Haarföhn eingepackt haben.

Nach den Awards geht mit DJ-Unterstützung die Party erst richtig los.

Sven Buchheim (Bluechip) mit Marc Müller (VMWare) und Marcus Hammann (Katun).

Thomas Jank (ChannelPartner) erklärt dem Eidgenossen Urs Prantl (Evolutionplan), dass sein Heimatort Weßling von München aus gesehen schon halb in der Schweiz liegt.

Thomas Groß (Ingram Micro) und Nicola Knop (Cisco).

Uli Kübler (Cisco) mit dem Vertiv-Team Katja Neumann, Joachim Fischer und Ismayil Basusta.

Maximilian Arnreiter (rechts, Dell EMC) lässt sich von Joe Turner und Mathias Knöfel (beide Context) die Feinheiten der Channel-Marktforschung erklären.

Rudi Aunkofer (iSCM) freut sich mit Michael Vorberger (Samsung) über den Monitor-Award für Samsung.

Werner Schwarz (Cancom) und Alexander Maier (Ingram Micro) starten mit Award-Gala motiviert ins neue Channel-Jahr.

Martin Böker (Veritas) mit seinen ex-Samsung-Kollegen Burkhard von Pozniak und Michael Vorberger.

Über 200 Vertreter von Herstellern, aus der Distribution und der Systemhausszene ließen es sich im GOP Varietè-Theater in München gut gehen.

Immer wieder erkundigten sich die Teilnahmer nach dem Leistungsportfolio von Grenke.

Nur noch wenige Minuten bis zur Preisverleihung - die Spannung steigt!

CONTEXT-Gründer und CEO Howard Davies im Interview mit CP-Chefredakeur Ronald Wiltscheck.

Das IDG-Team bedankt sich herzlich bei dem Marktforschungspartner CONTEXT, dem Platin-Sponsor Grenke, den Table Captains Brother, Busymouse, HPE, Samsung und Sophos sowie bei den Fotowand-Partnern Acmeo, AVM, BullGuard, Bytec, Canon, Cherry, CyberPower, EGS, Eno, Eset, Nuance, Starface und Tech Data und allen anderen Teilnehmern für ihre Zeit und ihr Engagement.

Mit der Lösung können innerhalb weniger Minuten Maßnahmenkataloge für jede denkbare Krisensituation erstellt werden. Bei Alarm werden beteiligte Personen via SMS oder E-Mail benachrichtigt und zu den nächsten Handlungsschritten aufgefordert. Die Ablaufpläne lassen sich flexibel anpassen, von der Checkliste für die Techniker, um die Belegschaft für den Einsatz im Homeoffice auszustatten, bis hin zu Maßnahmen bei Feuer im Serverraum.

Neues Geschäftsfeld für IT-Dienstleister

Neben der zeitgenauen Dokumentation der Vorgänge als Nachweis für Versicherungen und Behörden, lassen sich regelmäßige Probeübungen und Simulationen durchführen. Das Notfallmanagement-Tool wurde bewusst als Managed Services-Lösung konzipiert, die sowohl beim Einmannbetrieb als auch beim großen Mittelständler eingesetzt werden kann.

auch lesenswert: Ebertlang verschenkt Backup-Lizenzen

Die Positionierung als Notfallmanagement-Berater bei ihren Kunden, bietet Fachhändlern und Systemhäusern völlig neue Umsatzmöglichkeiten sowie feste monatliche Einnahmequellen.

„Mit Plan4Continuity bieten wir dem Fachhandel eine neue und innovative Lösung mit einem absoluten Alleinstellungsmerkmal“, bestätigt Marcus Zeidler, Geschäftsführer bei Ebertlang. „Dieses Tool sorgt gleichzeitig für mehr Sicherheit und ermöglicht es dem Fachhändler, sich im Wachstumsmarkt Managed Security Services noch besser zu positionieren. Mit der auf dem Markt einzigartigen Lösung von CloudOak bedienen IT-Dienstleister jeden Kunden aus jeder Branche, denn: Notfallsituationen können alle Unternehmen treffen und erfordern dann klar definierte Abläufe.”

das könnte Sie auch interessieren: Ebertlang und Carbonite erweitern Distributionsvereinbarung

„Mit Zugang zu über 18.000 Fachhandelspartnern ist Ebertlang ein führender Ansprechpartner für Managed Services Provider und Reseller im deutschsprachigen Raum“, so Troy Cheeseman, Mitbegründer von CloudOak. „Durch die Kooperation mit Ebertlang zur Erschließung der DACH-Region hätten wir uns keinen besseren strategischen Partner vorstellen können.“

Für seine Fachhändler bietet Ebertlang unter diesem Link weitere Informationen zu Plan4Continuity, eine kostenfreie Testversion und Live-Demos an.