MailStore ist ein deutscher Hersteller einer DSGVO-zertifizierten E-Mail-Archivierungslösung, seit zehn Jahren wird diese über den VAD (Value Added Distributor) Ebertlang vertrieben. Aus diesem Anlass haben beide Unternehmen beschlossen, die Laufzeiten für die Software zu verlängern.

Wer bei Ebertlang bis zum 15. November 2020 neue MailStore-Lizenzen erwirbt, kann seinen Kunden eine um vier Monate verlängerte Nutzungsdauer diese Software anbieten - bei regulärer Laufzeit von drei Jahren. Bei 2-Jahres-Lizenzen gibt es drei Monate oben drauf und beim Erwerb von 1-Jahres-Lizenzen verlängert sich die Nutzungsdauer immerhin noch um zwei Monate.

Warum der Hersteller dem Distributor treu bleibt

Im Laufe ihrer zehnjährigen Zusammenarbeit konnten Ebertlang und MailStore eigener Aussage zur Folge über 5.000 Fachhändler zum Vertrieb der E-Mail-Archivierungssoftware bewegen. Norbert Neudeck, Director of Sales bei MailStore, erinnert sich an die Anfänge der Kooperation im Jahre 2010: "Damals waren wir auf der Suche nach einem Distributor, der unseren Channel skalieren und vollumfänglich betreuen kann. Mit Ebertlang haben wir den Partner gewonnen, der uns genau diesen 'Value Added'-Teil der Distribution bietet. Dieser VAD ist für uns die verlängerte Werkbank. Uns zeichnet eine ausgesprochen vertrauensvolle Zusammenarbeit in allen Bereichen aus - angefangen bei Vertriebsaufbau und Marketingunterstützung, über Schulungen und Zertifizierungen, bis hin zum technischen Support."

Eberlang-Mitgründer Stefen Ebert, ergänzt: "Die Zusammenarbeit mit MailStore verdeutlicht jedes Jahr erneut, welches enorme Potential der Channel bieten kann, wenn alle Beteiligten, vertrauensvoll flexibel und auf Augenhöhe miteinander agieren. Der enge und direkte Austausch mit dem Hersteller sorgt bei uns seit zehn Jahren für durchgehend hohe Wachstumsraten."