Mit der Einführung der "EL Learning Base" ermöglicht die Ebertlang Distribution GmbH aus Wetzlar ihrer Klientel einen einfachen Zugang zu Produktwissen und Zertifizierungsangeboten. Weiterbildung und fundiertes Produktwissen spielen eine entscheidende Rolle für Systemhäuser und sind essenziell, um komplexe Aufgaben effizient und sicher bei ihren Kunden zu lösen, so der VAD. Mit der neuen Learning Base haben Partner nun jederzeit und von überall Zugriff auf ein umfangreiches Wissensarchiv für alle Lösungen im Portfolio des Distributors.

Demos, Videos, Webinare

Ebertlangs neue Plattform umfasst Webinare, Demos und exklusive Videoinhalte mit praktischen Tipps zu den Lösungen. Die Partner können aus den kostenfreien Kursen wählen sowie für weiterführende, kostenpflichtige Kurse zur Wissensvertiefung entscheiden. Für ausgewählte Lösungen aus dem Ebertlang-Portfolio sind zudem Zertifizierungen buchbar und flexibel durchführbar.

"Dank unserer EL Learning Base ist es für unsere Partner einfacher denn je, sich zu jeder Zeit und an jedem Ort umfassend über unsere Lösungen zu informieren", so Steffen Köhler, Director Technical Support bei Ebertlang. "Zusätzlich besteht die Möglichkeit, direkt mit unserem Expertenteam in Kontakt zu treten, um optimale Unterstützung für unsere Lösungen zu erhalten. Mit den Zertifizierungen on demand bringen wir unser Schulungsangebot auf ein neues Level. Unsere Partner können nun selbst entscheiden, wann und wo sie eine Zertifizierung absolvieren möchten - maximale Flexibilität ist garantiert."

Weitere Informationen rund um die EL Learning Base von Ebertlang finden sich unter diesem Link.