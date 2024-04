Die Value-Add-Kategorie bei den von ChannelPartner und Context vergebenen Channel Excellence Awards umfasst Distributoren mit hohem Serviceanteil im Bereich Business Development, Schulung und Consulting-Leistungen. Zudem bieten die Grossisten in dieser Kategorie besonderen First Level Support sowie zertifizierte Mitarbeiter, die auch im Auftrag vor Ort beim Kunden bei Projekteinführungen und Implementierungen unterstützen können.

Bei der diesjährigen Vergabe der begehrten Awards konnte Ebertlang den Titel des besten VADs im deutschen Channel verteidigen. Damit kann der Grossist sich bereits zum sechsten Mal in Folge die VAD-Krone aufsetzen.

Die Marktforscher von Context bescheinigen dem Distributor eine besonders gute Partnerbetreuung mit speziellen Ansprechpartnern, gute Marketing- und Projektunterstützung, Schulungen und Beratung. Gelobt wurden von den Befragten auch die kurzen Reaktionszeiten. Ebertlang konnte sich so einen deutlichen Abstand gegenüber ADN auf dem zweiten und Infinigate auf dem dritten Platz erarbeiten.

Preis ist nicht alles

Allerdings schnitt ADN im Bereich "Preispolitik" besser ab als der Spitzenreiter. "Offensichtlich wurde in dieser Kategorie, dass die Preise für die Partner hier nicht entscheidend sind", analysiert Amanuel Dag, Country Director DACH bei Context. Hier steche einfach der Service.

Mittlerweile legen auch die großen Distributoren der Branche besonderen Fokus auf das Value-Add-Segment und finden sich daher auch in der Wahrnehmung der befragten Partner auch in der VAD-Kategorie wider. So konnte sich Also vom fünften auf den vierten Platz verbessern, gefolgt von TD Synnex auf dem fünften Platz, ebenfalls mit einer Verbesserung von einem Platz gegenüber dem Vorjahr. Lediglich Ingram Micro rutschte um einen Platz auf Rang acht ab.

Channel Excellence Award 1. Ebertlang (1) Preferred Distributor 2. ADN (2) 3. Infinigate (4) 4. Also (5) 5. TD Synnex (6) 6. Fokus MSP (3) 7. Arrow ECS (10) 8. Ingram Micro (7) 9. SOS Software Service (-) 10. Sysob (-) 11. Tim (7) 12. Pax8 (-) 13. Prianto (-) 14. Nuvias (8) 15. Exclusive Networks (13) 16. Comline (-)

(Vorjahresplatzierung in Klammern)

Weitere Informationen, wie die Ergebnisse zustande gekommen sind, sowie eine Übersicht über alle Distributions- und Herstellerkategorien der Channel Excellence Awards finden Sie unter www.channelpartner.de/3617554. Die schönsten Fotos der Gala im GOP Varieté-Theater in München sowie ein Video mit den Highlights haben wir unter www.channelpartner.de/a/party-hoechstleistungen-der-channel-stars,3617626 bereitgestellt. Die Ergebnisse des Vorjahrs zum Vergleich gibt es unter www.channelpartner.de/3616088.