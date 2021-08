Viele Unternehmen möchten ihre Daten aus der Cloud von Microsoft 365 und Exchange Online auch zusätzlich lokal im eigenen Unternehmen sichern. Die Ebertlang Distribution GmbH ist bereits seit rund 15 Jahren Exklusivdistributor von Lösungen der australischen Cortex I.T. Labs Pty Ltd. Die Hessen bieten nun auch deren BackupAssist 365 für die professionelle Umsetzung datenschutzkonformer, individueller Aufbewahrungsrichtlinien an.

Mehr Sicherheit für die Microsoft Cloud-Daten

Wie der Software-Distributor weiter mitteilt, sind Malware-Attacken, Account-Hijacking und frustrierte Mitarbeiter nur Teil einer Liste potenzieller Ursachen für Datenverluste im Microsoft 365-Umfeld. IT-Dienstleister haben jedoch keinen Zugriff auf Backups, was im Zweifel zu einer existenzbedrohenden Katastrophe führen kann.

Mit BackupAssist 365 werden die Cloud-Daten auf lokale, bereits beim Kunden vorhandene Netzwerkspeicher gesichert. Damit ist auch im Cloud-Umfeld die 3-2-1-Regel anwendbar, die mehrere Sicherungsstandorte vorsieht. Die Sicherung erfolgt dabei anhand individuell festlegbarer Aufbewahrungsrichtlinien und kann damit die Datenschutzanforderungen problemlos erfüllen.

Lang erwartete Lösung für die DACH-Region

“Wir hören immer wieder aus dem Channel, dass viele Kunden ihre Daten gerne in greifbarer Nähe, also im Unternehmen vor Ort, sichern möchten“, erklärt Marc Fischer, Head of Sales bei Ebertlang. „BackupAssist 365 macht diesen Wunsch möglich und schafft Flexibilität bei der Wahl der Speicherziele. Gleichzeitig bietet es Systemhäusern essenziell wichtige Backups von Microsoft 365-Daten.”

“IT-Dienstleister können so gezielt an Kunden herantreten und mit ihnen eine individuelle Backup-Strategie aufbauen, die geltende Aufbewahrungsrichtlinien sowie einzelne Kundenwünsche berücksichtigt“, ergänzt Fischer. „Bei alledem kommt die gewohnte Backup-Expertise von Cortex I.T. zum Tragen, die wir schon von BackupAssist Classic gewohnt sind und die seit vielen Jahren bei unseren Fachhandelspartnern erfolgreich im Einsatz ist.”

„Wir sind froh, auch BackupAssist 365 über Ebertlang anbieten zu können und die erfolgreiche Partnerschaft weiter auszubauen”, so Linus Chang, Gründer und CEO von Cortex I.T. “Jetzt, wo so viele kleine und mittlere Unternehmen einen Großteil ihrer Daten in Microsoft 365 speichern, ist eine starke Backup-Lösung entscheidend für die unternehmensweite Cyber-Sicherheitsstrategie.“

„Unsere Lösung ist besonders geeignet für den DACH-Markt, in dem ein vertrauensvoller Umgang mit Daten von allergrößter Bedeutung ist“, so Chang weiter. „Jedes Unternehmen hat die volle Kontrolle über seine Backup-Daten, sodass die Einhaltung von Datenschutz- und Aufbewahrungsvorschriften gewährleistet ist.”

Interessierten Fachhändlern bietet Ebertlang unter diesem Link weitere Informationen sowie eine kostenfreie Testversion und Live-Demos an.