Aussehen und Hardware

Echo Spot wirkt durchaus gefällig. Er ist 104 mm x 97 mm x 91 mm (B x T x H) groß und wiegt laut Amazon 420 Gramm. Echo Spot ist sozusagen die Miniaturausgabe von Echo Show. Echo Spot besitzt also einen farbigen Touchscreen, der aber nur eine Bildschirmdiagonale von 2,5 Zoll (64 Millimeter) besitzt – bei Echo Show ist der Bildschirm 7 Zoll groß. Im Unterschied zum größeren Echo Show ist der Echo Spot zudem halbrund, er erinnert an einen Wecker für den Schlafzimmer-Nachttisch oder an eine Uhr für die Küche: Falls Sie sich zwischendurch tatsächlich einfach nur die Uhrzeit anzeigen lassen wollen, können Sie dafür ein beliebiges Foto als Hintergrund wählen und zwischen unterschiedlichen Ziffernblättern wählen. Außerdem sind vier Mikrofone und ein 2-Watt-Lautsprecher verbaut.

Der Echo Spot besteht aus Kunststoff. An der Oberseite des Gehäuses befinden sich die mechanischen Schalter für das Ausschalten von Mikrofon und Kamera sowie für das Lauter- und Leiserstellen des Tons. Die Soundqualität ist okay für ein derart kleines Gerät. Audio-Liebhaber schließen aber ohnehin zusätzliche Boxen an. Dafür ist ein 3,5-mm-Klinkenanschluss an der Rückseite neben dem Stromanschluss vorhanden. Alternativ können Sie externe Geräte auch via Bluetooth verbinden.

Anders als bei Echo Plus hat Amazon aber keine Zigbee-Bridge in Echo Spot integriert. Sie können also zum Beispiel keine Hue-Leuchten direkt an Echo Spot anschließen, sondern benötigen dafür zusätzlich die Hue-Bridge.

Inbetriebnahme

Die Einrichtung geht ruckzuck über die Bühne, Echo Spot führt den Benutzer dabei vollständig durch den Installationsprozess. Sie müssen lediglich ein WLAN-Passwort (WLAN-n mit 2,4 und 5 GHz wird unterstützt) und Ihr Amazon-Konto eingeben – ohne Amazon-Konto können Sie Echo Spot (wie auch alle anderen Echos) nicht in Betrieb nehmen.

Danach sollten Sie den Standort von Echo eingeben und gegebenenfalls Spracheinkauf deaktivieren, falls Sie nicht direkt per Sprachbefehl einkaufen wollen. Der exakte Standort ist zum Beispiel nötig, damit Alexa den richtigen Wetterbericht anzeigt und die Verkehrslage korrekt schildert. Ein eigenes Hintergrundbild ist ebenfalls schnell eingerichtet, indem Sie ein Bild von Ihrem Smartphone auswählen.

Falls Sie Echo Spot für Telefonate mit Ihren Kontakten nutzen oder mit diesen Nachrichten austauschen wollen, müssen Sie diese Funktion in der Alexa-App erst freigeben und zudem Ihre Kontakte (für die eine Telefonnummer hinterlegt sein muss) auf dem Smartphone für die Alexa-App freigeben. Die Alexa-App zeigt Ihnen dann an, mit welchen Ihrer Kontakte ein Chat über Alexa/Echo möglich ist.

Falls Sie die Drop-in-Funktion nutzen wollen, müssen Sie das bei jedem für den Alexa-Chat zur Verfügung stehenden Kontakt explizit machen.