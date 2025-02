Die französische Econocom-Gruppe, die in Deutschland mit einem Büro in Frankfurt vertreten ist, hat die Mehrheit am deutschen Refurbishing-Spezialisten BB-net übernommen. Gründer Michael Bleicher bleibt mit seiner Beteiligungsgesellschaft Synapsion weiterhin Gesellschafter, hat aber Anteile abgegeben. CEO Marco Kuhn, der über seine Beteiligungsgesellschaft Revalue beteiligt war, hat ganz verkauft. Er bleibt dem Unternehmen aber als CEO erhalten.

Econocom ist in Paris an der Euronext notiert, erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 2,7 Milliarden Euro und ist eigenen Angaben zufolge mit über 8.400 Beschäftigten in 16 Ländern aktiv. Mit dem Kauf von BB-net baut die Gruppe ihre Präsenz in Deutschland deutlich aus. Hierzulande war sie bereits mit einer Niederlassung in Frankfurt verstehen. Zum Angebot gehören neben der Ausstattung mit IT-Geräten sowie dem Management deren gesamtem Lebenszyklus auch Services, Finanzierungsangebote und MSP-Services.

Nach der Übernahme soll BB-net in Deutschland als Marke erhalten bleiben. Das ist ein kluger Schachzug. Schließlich ist das Unternehmen als Spezialdistributor mit Fokus auf Refurbishing hervorragend etabliert. Das belegen die Auszeichnung mit dem Channel Excellence Award in der Kategorie Spezialdistribution in den Jahren 2023 und 2024 sowie die Auszeichnung als "Preferred Distributor" bei den Channel Excellence Awards 2025.

"Unser Unternehmen bleibt als eigenständige Marke bestehen, unsere Strukturen, unser Team und unser Management bleiben unverändert", teilt BB-net anlässlich der Übernahme mit. Kunden und Partner könnten sich weiterhin auf die gewohnte Qualität, Sicherheit und Service verlassen.

"Die Übernahme durch Econocom stellt die Weichen für Wachstum und ermöglicht uns eine perfekte Positionierung für zukünftige Entwicklungen im Markt", sagt BB-net-Geschäftsführer Marco Kuhn. "Gemeinsam können wir nun den ersten und zweiten IT-Produktlebenszyklus als ganzheitliche Lösung anbieten. Das bedeutet einen enormen Mehrwert für unsere Kunden, die Umwelt und unser Unternehmen."

Konkrete Vorteile seien etwa der Zugang zu IT-Geräten aus Econocom-Leasingverträgen, der Zugang zu einem starken internationalen Netzwerk und damit ein weiterer Ausbau des IT-Remarketing-Geschäfts sowie breitere Unterstützung von Firmen in Bezug auf Kreislaufwirtschaft und mehr Möglichkeiten, den IT-Produktlebenszyklus zu verlängern.

