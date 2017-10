Die Handelsriesen Edeka und Rewe investieren angesichts der wachsenden Konkurrenz aus dem Internet Milliarden in ihre Läden. Allein Rewe wird in diesem Jahr insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro ausgeben, um sein Ladennetz in Europa zu verbessern - mehr als 900 Millionen Euro davon in Deutschland. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Geplant sei die Eröffnung von rund 250 Rewe- und Penny-Märkten in der Bundesrepublik und weiteren 200 Filialen im Ausland. Gleichzeitig investiert das Unternehmen erhebliche Summen in den Online-Handel.

"Die Rewe Group ist einer der expansivsten Player der Handelsbranche in Deutschland", sagte Stephan Koof, Rewe-Bereichsleiter Expansion Handel Deutschland. Wachstumsimpulse erwartet der Lebensmittelhändler auch durch strategische Kooperationen wie die mit Aral. Fanden sich Ende vergangenen Jahres an 60 Aral-Tankstellen Rewe-to-Go Läden, so soll ihre Zahl bis zum Jahresende auf fast 250 steigen.

Der Rivale Edeka investiert im laufenden Jahr nach eigenen Angaben sogar rund 1,9 Milliarden Euro in Märkte, Logistik und Produktionsbetriebe. Jedes Jahr würden rund 200 neue Edeka-Märkte und 130 Filialen der Discount-Tochter Netto eröffnet, hieß es in Hamburg. Wachstumsimpulse erwartet Edeka aber nicht nur von den etablierten Landenkonzepten, sondern auch von dem in diesem Jahr vorgestellten neuen kleinflächigen Edeka xpress-Format und durch die Eröffnung von Drogeriemärkten. (dpa/rs)