Mit der Eröffnung des neuen Standorts in Hanau will der Spezialdistributor näher an seine Partner in Mittel- und Süddeutschland rücken und in dieser Region sein Vertriebsnetz ausbauen. Weitere Niederlassungen sind ebenfalls geplant., übrigens genauso wie Abschlüsse von neuen Vertriebspartnerschaften, insbesondere mit IT-Systemhäusern.

Ingo Marten, Managing Direktor Deutschland der EET Europarts, kommentiert diese Vertriebsoffensive: "Die Eröffnung unseres neuen Standorts in Hanau ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie für den deutschen Markt."

Hanau ist laut Marten sehr gut an das deutsche Verkehrsnetz angeschlossen, Platz für Erweiterungen gibt es dort ebenfalls.

EET Europarts ist ein Spezialdistributor von Produkten zur Videoüberwachung sowie von Ersatzteilen und Zubehör für Computer, Drucker und Mobiltelefone. Der Hauptsitz in Deutschland befindet sich in Hilden bei Düsseldorf, die europäische Zentrale in Birkerød/Dänemark.