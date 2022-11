Mit Druckern aus dem A4-Bereich lässt sich in der Regel auch das kleinere A5-Format bedrucken. Man muss dazu aber die passenden Medien einlegen, was vor allem bei Druckern mit nur einer Papierkassette lästig sein kann. Oder man druckt das gewünschte Dokument auf A4 aus und schneidet das Papier dann in die entsprechende Größe.

Mit dem Brother DCP-J1800DW geht das nun einfacher. Der Drucker hat eine eingebaute Schneidefunktion, die A4-Blätter auf Knopfdruck halbieren kann. "Print & Cut" nennt der Hersteller dieses Feature. Dazu bietet das Gerät aber auch die übliche Multifunktionsaustattung mit Scan sowie Kopierfunktion. Das Modell lässt sich über den integrierten 6,8 cm großen LCD-Farb-Touchscreen bedienbar und per WLAN ansteuern.

Karton bis 300 Gramm pro Quadratmeter

Als Zielgruppe hat Brother kleine Unternehmen und Kreative im Visier, die mit dem Print & Cut-Modell Marketingmaterialien, Flyer oder Grußkarten erstellen können. Dazu kann der Drucker auch Medien bis zu 300 Gramm pro Quadratmeter verarbeiten. Laut Hersteller erfolgt die Ausgabe in Fotoqualität. Als Anwendungsbeispiel nennt Brother Hobbyläden oder Papeterien die so individuelle Hochzeitseinladungen oder personalisiertes Briefpapier zum Verkauf herstellen können.

Mit dem Brother Creativ Center bietet das Unternehmen den Nutzern zudem eine Plattform, auf der tausende Vorlagen für Visitenkarten, Broschüren, Newsletter und Partyeinladungen abgerufen werden können. "Kleinunternehmer haben es im Moment schwerer denn je. Sie versuchen einerseits, sich von der Pandemie zu erholen und kämpfen andererseits gleichzeitig mit steigenden Kosten.", erläutert Brother-Produktmanagerin Jana Eiman. Mit dem Brother DCP-J1800DW könne man nun Marketingmaterialien erstellen ohne die zusätzlichen Kosten für Papier und Karton in verschiedenen Größen.

Tinte in zwei Füllgrößen

Die passenden Tintenpatronen sind in zwei Füllgrößen mit Reichweiten gemäß ISO/IEC 24711 von 200 oder 500 Seiten verfügbar. Die Druckgeschwindigkeit liegt bei 17 Seiten in Schwarzweiß und 16,5 Seiten im Farbmodus.

Neben den Einsparungen von Papier, indem beispielsweise zwei A5-Vorlagen auf ein A4-Blatt gedruckt werden können, bietet der DCP-J1800DW auch eine Duplex-Funktion, die durch den beidseitigen Druck zusätzlich Papier sparen kann.

Der DCP-J1800DW soll noch im November 2022 verfügbar sein. Laut ITscope befinden sich die Modelle bei einer Reihe von Distributoren bereits "im Zulauf". Als UVP gibt Brother 269 Euro an.

