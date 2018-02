Wo Ende des 19. Jahrhundert die großen Finanzgeschäfte über die Bühne gingen, gingen nun die Stars des Channels auf die Bühne: Die alte bayerische Staatsbank bot einen würdigen Rahmen für die festliche Gala anlässlich der Verleihung der Channel Excellence Awards, die von ChannelPartner in Zusammenarbeit mit der GfK vergeben wurden. Bei insgesamt 20 Awards gab es jede Menge zu feiern. Nicht zuletzt deshalb dauerte die After Show Party bis in den frühen Morgen.