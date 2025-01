Awards gibt es viele, aber die Auszeichung als kundenfreundlichster IT-Dienstleister bzw. Managed Service Provider (MSP) ist einzigartig in Deutschland.

Denn wir lassen keine "Jury" über den Erfolg von IT-Dienstleistern "abstimmen", auch die Präsenz in Sozialen Medien ist für uns kein valides Kriterium für die Bedeutung von Service Providern. Unserer Meinung nach zählen ausschließlich die Resultate der von diesen IT-Dienstleistern bei ihren Kunden durchgeführten IT-Projekte.

Und deshalb befragen wir ausschließlich Kunden zu der Qualität der bei ihnen erbrachten externen IT-Dienstleistungen. Jahr für Jahr geben dabei fast 3.000 Entscheider aus IT-Anwenderunternehmen ihr Urteil ab. Die Umfrage selbst und auch die Auswertung haben wir von dem unabhängigen und renommierten Martkforschngsinstitut iSCM Institute durchführen lassen.

Und wer könnte daher besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das Channel-Jahr 2025 zu geben, als die Besten der Branche? Als kundenfreunlichster Managed Service Provider in der Umsatzklasse 4 wurde 2024 Kutzschbach ausgezeichnet.

Frank Söder, Geschäftsführer der Kutzschbach Electronic GmbH & Co. KG und der Kutzschbach Innovations GmbH:

Lieber Frank, was erwartest Du persönlich vom Jahr 2025?

Frank Söder, Geschäftsführer bei Kutzschbach: 2025 sehe ich als ein Jahr, in dem Technologie und Menschlichkeit enger zusammenrücken müssen. Mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) erwarte ich nicht nur technologische Durchbrüche, sondern auch neue Herausforderungen, insbesondere bei der Integration dieser Technologien in den Arbeitsalltag.



Für mich wird es entscheidend sein, Menschen auf diesem Weg zu begleiten, ihnen Ängste vor Veränderungen zu nehmen und sie dabei zu unterstützen, die Vorteile von KI und Digitalisierung zu erkennen und zu nutzen. Ich hoffe, dass wir es schaffen, den Wandel als Chance zu sehen, während wir gleichzeitig den Wert von Vertrauen, Teamarbeit und menschlicher Nähe bewahren.

Welche Pläne hat Kutzschbach für das Jahr 2025?

Frank Söder, Kutzschbach: Für uns steht 2025 im Zeichen der Weiterentwicklung von sicheren und nachhaltigen IT-Lösungen. Wir möchten unsere Expertise im Bereich IT-Security mit innovativen Ansätzen, insbesondere unter Einbeziehung von KI, erweitern.



Ein Schwerpunkt wird darauf liegen, KMU nicht nur technologisch zu unterstützen, sondern auch ihre Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen. Wir planen, gezielte Schulungen und Workshops anzubieten, um Ängste vor der Digitalisierung abzubauen und die Akzeptanz neuer Technologien wie KI zu fördern. Gleichzeitig legen wir großen Wert auf unsere Unternehmenskultur, die auf Offenheit, Respekt und Zusammenarbeit basiert - denn erfolgreiche Veränderung beginnt immer bei den Menschen.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends seht Ihr speziell in Eurem Betätigungsfeld?

Frank Söder: Ein zentraler Trend ist der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz in allen Bereichen der IT. KI bietet enorme Potenziale, sei es in der Automatisierung von Prozessen, der Analyse großer Datenmengen oder der Weiterentwicklung von Sicherheitslösungen. Doch mit den Möglichkeiten kommen auch Herausforderungen:



Es wird wichtiger denn je, Mitarbeiter in Unternehmen auf diesem Weg zu begleiten, ihre Bedenken ernst zu nehmen und sie für die Vorteile zu sensibilisieren. Gleichzeitig bleibt die IT-Sicherheit ein dominierendes Thema, insbesondere angesichts der immer komplexeren Bedrohungslage. Zudem sehen wir eine steigende Nachfrage nach flexiblen, maßgeschneiderten Lösungen, die technische Exzellenz mit menschlichem Verständnis verbinden. Nachhaltigkeit wird ebenfalls an Bedeutung gewinnen - von energieeffizienten Technologien bis hin zu ressourcenschonenden Arbeitsprozessen.