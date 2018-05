Mit der Aktion "Deine Nacht im MediaMarkt" startet der Elektronikhändler ein kurioses Gewinnspiel für Mitglieder seines Kundenclubs. Gesucht wird das witzigste Video, das auf kreative Art und Weise zeigt, warum und mit wem man eine Nacht im MediaMarkt verbringen möchte. Wer mit seinem Kurzvideo die Jury überzeugt, wird dann zusammen mit seiner Begleitung vom MediaMarkt Lieferservice von zu Hause abgeholt und in einem Bett in einen Markt in der Nähe gebracht. Dort sollen die Gewinner eine unvergessliche Nacht erleben - unter anderem mit der Präsentation ihrer Preise im Wert von 25.000 Euro, einem 5-Gänge-Dinner, zubereitet vom berühmten Fernseh- und Spitzenkoch Gregor Wittmann.

Zur Bewerbungsphase macht MediaMarkt ab dem 7. Mai und bis 31. Mai bundesweit mit einem 25-sekündigen TV-Spot, Print-Anzeigen, Online-Displays sowie mit einem 20-sekündigen Online-Video auf die außergewöhnliche Club-Aktion aufmerksam. Zudem wird diese am POS und über die Social-Media-Kanäle von MediaMarkt beworben. "Unsere Social-Media-Kanäle spielen auch nach der Bewerbungsphase eine wichtige Rolle, da wir über sie die Aktion kontinuierlich durch unterhaltsame und vergnügliche Beiträge begleiten und dort nach dem eigentlichen Event, das im September stattfinden wird, auch die Highlights der Nacht zeigen", so Thomas Hesse, Head of Brand Marketing MediaMarkt Deutschland.

Schon vier Millionen Clubmitglieder

Anfang 2016 gegründet, zählt der MediaMarkt Club inzwischen bundesweit rund vier Millionen Mitglieder - und diese sind für das Unternehmen besonders wertvoll. In Summe geben Club-Mitglieder im Jahr doppelt so viel Geld bei MediaMarkt aus wie Kunden ohne Club-Karte. Rund 30 Prozent der Umsätze werden damit bereits über Mitglieder des CRM-Programms generiert.

In der Zielsetzung hat Media-Saturn den Media Markt Club bewusst von dem Kundenbindungsprogramm der Schwesterkette Saturn abgegrenzt: Media Markt setzt auf die Kombination konkreter Sofort-Vorteile in Verbindung mit emotionalen Komponenten und insbesondere ‚money can’t buy’-Aktionen. Immer im Fokus: das Motto "Hauptsache ihr habt Spaß". "Um jede Menge Spaß geht es auch in unserer außergewöhnlichen Aktion ‚Deine Nacht im MediaMarkt’, mit der wir einerseits unseren Markenkern 'Vergnügen' stärken und andererseits die Aufmerksamkeit für unseren Club und seine attraktiven Vorteile erhöhen", erklärt Thomas Hesse.

