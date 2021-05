"Auf dieser Erde ist, wie die Franzosen zu sagen pflegen, nichts dauerhaft - nur das Provisorium", soll der amerikanische Schriftsteller Henry Miller gesagt haben. Was der Anlass für diese, etwas resigniert klingende Feststellung war, wissen wir nicht. Wir können uns aber gut vorstellen, dass Miller sie heute wiederholen würde, wäre er im Zuge der Pandemie ins Homeoffice umgezogen.

Schriftsteller arbeiten ohnehin oft von zuhause aus. Dort lassen sie sich gerne an großen Schreibtischen mit gemütlichen Sesseln und beeindruckenden Bücherschränken im Hintergrund fotografieren. Oder auf der Terrasse, mit einem Glas Orangensaft und einem Croissant beim Frühstück. Das alles hat Charme -aber wer monatelang im Homeoffice arbeitet weiß, dass es weder Alltag noch praktisch oder gar ergonomisch ist.

Dennoch dauert das Provisorium an. Die Homeoffice-Regelungen wurden immer wieder verlängert und unabhängig davon planen viele Unternehmen, die 2020 ad hoc geschaffenen Tatsachen langfristig in eine feste Form zu bringen. Einer Gartner-Umfrage zufolge möchten knapp 75 Prozent der CFOs die jetzt entdeckten flexibleren Arbeitsweisen auch für die Zukunft nutzen.

Arbeitnehmer begrüßen das. Eine repräsentative Umfrage des Jobportals Stepstone ergab, dass 83 Prozent der Erwerbstätigen ihre Arbeitszeiten künftig gerne freier einteilen wollen. 47 Prozent würden zudem gerne frei über den Arbeitsort (Homeoffice oder Büro) entscheiden, 36 Prozent zumindest eine feste Zahl an Homeoffice-Tagen zur Verfügung haben. Andere Umfragen und Studien bestätigen diese Trends.

Den Monitor im Blick

Damit stellt sich nicht mehr nur die Frage, wie wir künftig im Büro arbeiten wollen, sondern auch, wie wir künftig zuhause arbeiten wollen. Für Unternehmen, die Homeoffice fest vorsehen - etwa um für Fachkräfte attraktiv zu sein - kommt zudem die Frage hinzu: Wie muss oder kann der Arbeitgeber dafür sorgen, dass Arbeit im Homeoffice nicht nur möglich ist, sondern auch produktiv und effizient?

In einem aktuellen Ratgeber weist Dr. Wolfgang Reuter, Gesundheitsexperte des Krankenversicherers DKV, in dem Zusammenhang ausdrücklich auf die Bedeutung des Monitors hin. Steht der Monitor zu weit weg vom Betrachter oder ist das Laptop-Display zu tief, kann die Nackenmuskulatur verkrampfen. "Ein vorgebeugter oder gesenkter Nacken kann über längere Zeit zu starken Verspannungen, Kopf- und Rückenschmerzen führen. Je länger eine solche Fehlhaltung anhält, desto größer die Gefahr, dass es zu einer Beeinträchtigung, beispielsweise der Wirbelsäule, kommt", erläutert Dr. Reuter.

Schmerzen in Rücken und Nacken sind warnende Anzeichen. Optimal sei es, wenn das obere Ende des Bildschirms ungefähr auf Augenhöhe ist und bequem gelesen werden kann, ohne den Kopf vorzubeugen, so der Gesundheitsexperte.

Diese Empfehlungen gelten Zuhause ebenso wie im Büro. Deshalb ist ein höhenverstellbarer Monitor in beiden Fällen Pflicht. Zuhause kommt noch dazu, dass oft kein geeigneter Raum zur Verfügung steht oder es gelegentlich hektisch zugeht - etwa wenn neben der Arbeit noch die Kinderbetreuung geleistet werden muss. Wackelige Konstruktionen, um den Monitor auf die gewünschte Höhe zu bringen, etwa mit dem Telefonbuch als Unterbau, sind da keine Lösung.

Der Monitor, der alles mitmacht

Die neuen Ergo Monitore von LG sind darauf vorbereitet. Ihr kompakter, säulenförmiger Standfuß lässt sich mit einer integrierten Schraubzwinge stabil an der Tischkante befestigen. Das spart zudem Platz auf dem Schreibtisch, denn die Fläche unter dem Monitor bleibt frei.

Der Bildschirm sitzt an einem Schwenkarm und lässt sich nicht nur einfach in der Höhe verstellen oder zwischen Quer- und Hochformat zu wechseln, sondern auch stufenlos neigen, schwenken und um 280 Grad um den Standfuß drehen. Das erleichtert es auch an Plätzen mit ungünstigem oder wechselndem Lichteinfall, die jeweils beste Position zu wählen. Schließlich lässt sich das Display am Schwenkarm um bis zu 18 cm zum Betrachter heranziehen - ebenfalls stufenlos. Damit lässt sich die Forderung der Mediziner nach dem richtigen Abstand leicht erfüllen.

Außerdem spielt das Standfuß-Konzept auch in den neu gestalteten Büros seine Stärken aus: Der höhere Anteil an Remote-Arbeit führt Experten zufolge auch zu flexibleren Bürokonzepten - und damit zu mehr Büroarbeitsplätzen, die von unterschiedlichen Personen genutzt werden. Einfach anpassbare Monitore helfen auch hier, flexibel ergonomische und produktive Arbeitsplätze bereitzustellen - auch an höhenverstellbaren Schreibtischen.

Die einfachen Einstellmöglichkeiten erleichtern es schließlich auch, gelegentlich die Sitzposition zu verändern - aufrecht und nah am Schreibtisch beim Tippen von E-Mail, etwas entspannter zurückgelehnt bei der Teilnahme an einem Webinar und bei einem Meeting mit Teamkollegen vielleicht sogar stehend am Flipchart neben dem Schreibtisch.

Die gewonnene Fläche auf dem Schreibtisch muss nicht direkt wieder dem sonst üblichen Kabelsalat geopfert werden. Die Zuführung des Monitor-Stromkabels erfolgt bei den LG Ergo Monitoren im Inneren des Standfußes. Kompatible Notebooks wie das LG gram lassen sich direkt vom Monitor unkompliziert über ein USB-C-Kabel aufladen, über das gleichzeitig auch Bild und Ton übertragen werden.

Die Ergo Serie von LG

Die Ergo Serie umfasst derzeit den 4K-Monitor der Reihe UltraFine™, die Gaming-Monitore UltraGear™ und die neuen QHD Monitore. Deren erster Vertreter ist das Modell LG 27QN880-B mit einem 27 Zoll großem IPS-Panel mit QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Bildpunkten. Eine typische sRGB-Abdeckung von 99% und HDR 10 gewährleisten detailreiche Bilder und ein besseres, visuelles Erlebnis - sei es bei Videokonferenzen, Webinaren oder der Bearbeitung großer Tabellen.

Das Anti-glare-IPS-Panel erreicht eine Helligkeit von 350 cd/m² und hohe Einblickwinkel - horizontal und vertikal. Neben dem USB-C-Anschluss stehen zweimal HDMI, DisplayPort 1.4, 1x USB-C und 2x USB 3.0 zum Downstream zur Verfügung. Der Monitor ist nach den im Bereich Ergonomie wichtigen Anforderungen TÜV-Ergo, TÜV-GS und DIN-ISO9241-307 zertifiziert.

Gerade für den Business-Einsatz ist wichtig, dass bei acht oder mehr Stunden Nutzung am Tag, die Augen nicht ermüden. Dafür sorgen die LG Ergo Monitore mit der bewährten Flicker-Safe-Technologie und Zusatzfunktionen wie dem Reader Mode, der den Blau-Anteil des Lichts verringert und dadurch das Lesen angenehmer macht.

Erfahren Sie hier mehr über die wegweisenden LG Ergo Monitore und welche Möglichkeiten sich damit auch Ihnen langfristig im Homeoffice, bei neuen Büro- und Arbeitskonzepten bieten und wie sich dank der herausragenden Ergonomiefunktionen Bildschirmarbeit leichter, angenehmer und effektiver gestalten lässt.