Ob auf dem Weg von und zurück zum Büro, auf Business Trips oder im Homeoffice - das Notebook ist heute für viele Menschen ein täglicher Begleiter. Dabei ist für die Nutzer vor allem wichtig, dass sie sich auf die Performanz ihres Geräts jederzeit verlassen können. Doch damit nicht genug: Insbesondere Millennials erwarten im Modern-Workplace-Zeitalter deutlich mehr von ihrem Notebook, als "nur" eine gute Akkulaufzeit und "zufriedenstellende" Leistungswerte. Schließlich lassen sich ausufernde Workloads und Multitasking-Marathons nur mit modernster Technik bewältigen und auch in Sachen Konnektivität muss ein Business Notebook heute mehr bieten als ein optisches Laufwerk und einen HDMI-Anschluss. Im Idealfall will die Generation Y mit ihrem Arbeitsgerät nach der Produktiv-, beziehungsweise Kreativarbeit auch noch eine Gaming-Session einlegen - und am nächsten Tag mit ihrem Business Notebook auch beim Kundentermin einen guten Eindruck hinterlassen.

Business Workloads brauchen Leistung

Letztgenannter Anforderung wird das Aspire 5 PRO dank seiner schlanken Bauweise, Design-Elementen aus Aluminium und der edlen Haptik mehr als nur gerecht. Doch auch auf technischer Ebene überzeugt das Business Notebook auf ganzer Linie. Bei den Prozessoren setzt Acer auf die Intel®-Modelle der achten Generation. Computer mit Intel® Core™ Prozessoren der 8. Generation sorgen für mehr Produktivität, schnellere Reaktion und höhere Sicherheit. Möglich macht das vor allem eine optimierte Fertigung der Chips, die für noch effizienteres Arbeiten sorgen. Die Kombination aus hohen Taktfrequenzen und gestiegener, maximaler Anzahl an Rechenkernen ist an dieser Stelle ebenfalls zuträglich. Anwender bekommen beim Aspire 5 PRO also mehr Leistung bei weniger Energieverbrauch, was sich wiederum positiv bei der Akkulaufzeit bemerkbar macht: Bis zu sieben Stunden sind dank effizienter Hardware und einer Akkukapazität von 48 Wattstunden möglich.

Prozessorseitig haben Unternehmen bei der Aspire-5-PRO-Serie die Wahl zwischen Intel® Core™ i3-, i5- und i7-CPUs. Ausgiebiges Multitasking und beschleunigte Kreativarbeit stellen so zu keiner Zeit ein Problem dar. Die Kombination mit der NVIDIA® GeForce® MX150-Grafiklösung gewährleistet maximale Performanz bei überzeugender Energieeffizienz - auch dank der integrierten Chip-Architektur "Pascal". Gaming-Sessions und der Betrieb von externen Monitoren in 4K-Ultra-HD-Auflösung am Aspire 5 PRO sind so ohne Probleme möglich.

Sollten die Ansprüche an den Arbeitsspeicher im Office etwas höher ausfallen, weil besonders ressourcenintensive Software zum Einsatz kommen soll, lassen sich die Aspire-5-PRO-Notebooks mit bis zu 20 Gigabyte DDR-4-RAM ausstatten. So läuft auch aufwendige 3D-Rendering- oder Videoschnitt-Software absolut flüssig. Darüber hinaus spendiert Acer dem Aspire 5 PRO die bewährte Kombination aus SSD (bis zu 512 Gigabyte) und HDD (bis zu zwei Terabyte). Als Betriebssystem ist Windows 10 Pro in der 64-Bit-Version vorinstalliert - und zwar auf dem Flash-Speicher. Langatmige Boot-Vorgänge gehören damit der Vergangenheit an.

Weitere Ausstattungs-Features des Aspire 5 PRO:

integrierter Speicherkartenleser (SD/SDXC)

8x-DVD-Brenner

Bluetooth 4.0

Cortana mit Stimmaktivierung

Work-Wellness-Balance für Business-Nutzer

Ein wesentliches Qualitätskriterium für das Arbeiten von unterwegs ist der Bildschirm eines Business Notebooks. Im Fall des Acer Aspire 5 PRO kommt ein 17,3-Zoll-Screen zum Einsatz, das maximal in Full HD (1.920 x 1.080 Pixel) auflöst. Da es sich um ein IPS Panel handelt, ist für eine hohe Blickwinkelstabilität und Farbgenauigkeit bei ausgeprägtem Detailgrad gesorgt. Die integrierte Acer Color Intelligence™-Technologie stellt dabei die stets korrekte Farbwiedergabe und Helligkeit sicher, indem sie Gammawerte und Sättigung dynamisch und automatisiert anpasst. So genügt das Display des Business Notebooks von Acer selbst den Ansprüchen von Kreativspezialisten, die auch bei der mobilen Arbeit keine Abstriche bei der Bildqualität machen können und wollen. Die Bilddiagonale von knapp 40 Zentimetern macht Multitasking dabei auch unterwegs möglich, da sich Programme und Apps bequem parallel öffnen lassen. Dank Acers BlueligtShield™ müssen Anwender sich zudem keinerlei Sorgen über augenschädigende Einflüsse von blauem Licht machen: Die Technologie filtert diese zuverlässig.

Von immenser Bedeutung für den Arbeitsplatz der Zukunft ist zudem insbesondere der Punkt Konnektivität. Hier kann das Aspire 5 PRO auf allen Ebenen überzeugen. Folgende Anschlüsse sind an Bord:

USB 2.0

USB 3.0

USB 3.1 Gen. 1 (Type-C)

vollwertiger Ethernet Port

HDMI-Anschluss

integriertes WLAN-ac-Modul (inklusive MIMO)

Die integrierte HD-Webcam samt zweier, digitaler Mikrofone erlaubt sowohl spontane Videochats, als auch Videokonferenzen im offiziellen Rahmen. Eine "Skype for Business"-Zertifizierung gewährleistet, dass das auch jederzeit ohne störende Ruckler und Verzögerungen abläuft. Apropos verbriefte Qualität: Wie gewohnt bietet Acer auch erstklassige Garantie- und Serviceleistung - zwei Jahre Rücksendeservice sind bei den Aspire-5-PRO-Notebooks inklusive.

Intel, das Intel-Logo, Intel Inside, Intel Core und Core Inside sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern.