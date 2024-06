Normalerweise bringt man dem Geburtstagkind Geschenke. Bei dem Neukirchener TK-Distributor Itas ist das etwas anders: Zum zehnjährigen Geburtstag schenkt Itas sich, den Partnern und den Kunden eine Cloud-basierte Kommunikationslösung "Bluevoice" inklusive des eigenen SIP-Trunks.

Die Lösung ist speziell auf die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen (KMU) zugeschnitten. "Mit diesen neuen Dienstleistungen wollen wir unsere Position als führender IT-Dienstleister weiter stärken und unseren Kunden helfen, die Herausforderungen der digitalen Transformation zu meistern", erklärt Itas-Chef Rolf Mittag.

Anlässlich der Jubiläumsveranstaltung mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern zieht der CEO eine positive Bilanz aus dem ersten Jahrzehnt der Itas AG: "Wir sind sehr stolz auf das, was wir in den letzten zehn Jahren erreicht haben", so Mittag. Seit der Gründung im Jahr 2014 habe sich das Unternehmen zu einem "unverzichtbaren Partner in der Distributions- und Systemhauslandschaft" in Deutschland entwickelt.

» ChannelPartner Kongress 2024 Auf dem ChannelPartner Kongress am 16. und 17. September 2024 in Düsseldorf teilen IT-Dienstleister, Systemhäuser, Service Provider und Technologieanbieter ihre Erfahrungen. Gemeinsam werden Lösungswege skizziert, inklusive eines Ausblicks auf die künftige Marktentwicklung über 2024 hinaus. Weiteres Highlight ist die Auszeichnung der "Besten IT-Dienstleister 2024".

Mehr Infos hier! ChannelPartner Kongress 2024

Engagement für Nachhaltigkeit

In den vergangenen zehn Jahren hat sich Itas laut Mittag durch innovative IT-Lösungen, guten Kundenservice und maßgeschneiderte Beratungsleistungen einen Namen gemacht. Das Unternehmen habe eine Vielzahl von Projekten in den Bereichen Cloud, Netzwerk-Infrastruktur und Unified Communications erfolgreich umgesetzt.

1

Noch wartet das Geburtstagskind Itas auf die Gäste. 2

Doch bald finden sich die Gratulanten ein. 3

CEO Rolf Mittag und Vorstand Mirco Eisele begrüßen die Geburtstagsgäste zum zehnjährigen Firmenjubiläum der Itas AG. 4

Zunächst wird entspannt dinniert... 5

... bis dann später die Band den Saal rockt.

Zudem verweist der CEO auf das Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So wurden in den letzten Jahren mehrere Initiativen gestartet, um den ökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren und Energieeinsparungen zu erreichen. Dazu gehören Projekte wie die eigene Photovoltaikanlage, Einsatz von Elektro- und Hybridfahrzeugen und Wiederverwendung von Verpackungsmaterial.

Mehr zum Thema:

UCC-Roadshow in drei Städten: Wildix informiert Partner über Neuigkeiten

hannel Excellence Awards 2024: Komsa gewinnt mit großem Abstand

Ex-Komsa-Manager Mittag: ITAS will kein VAD sein