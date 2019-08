Was hindert mich daran, die Änderungen vorzunehmen, von denen ich weiß, dass sie mir helfen, eine bessere Führungskraft zu werden?

Was versuche ich, mir selbst zu beweisen, und wie behindert dies mein Leben und meinen geschäftlichen Erfolg?

Wenn ich mein Unternehmen für ein Jahr verlassen würde und die einzige Kommunikationsmöglichkeit mit meinen Mitarbeitern ein einziger Absatz wäre, was würde ich schreiben?

Was habe ich bei meiner schlechtesten Einstellungsentscheidung falsch gemacht?

Bin ich mit meiner aktuellen Rolle zufrieden? Wenn nicht: Was fehlt?

Sehe ich mehr Potenzial in den Menschen, als diese in mir sehen?

Was habe ich im vergangenen Jahr dazu beigetragen (oder hätte dazu beitragen können), um die Wahrnehmung meines Unternehmens beziehungsweise meiner Marke als ethisch und ehrlich zu steigern?

Wenn ich fünf Jahre in der Zeit zurückgehen könnten, welche Entscheidung würde ich anders machen? Was vermute ich, welche meiner heutigen Entscheidungen ich in fünf Jahren vielleicht bedauern werde?