Der Bewertungsprozess des DIGITAL LEADER AWARD ist einer der komplexesten und aufwändigsten Auswahlprozesse in der Award-Welt der IDG-Medien COMPUTERWOCHE, CIO-Magazin und ChannelPartner - aus gutem Grund. Bewerber sollen mit dem Award einen fachlich korrekten, im Markt relevanten und den fantastischen Leistungen der Leader*innen und deren Teams angemessenen Preis erhalten. Unser dreistufiges Auswahlverfahren gewährleistet genau dieses Ziel.

Zunächst prüft der verantwortliche Redakteur für den DIGITAL LEADER AWARD die Bewerbungen auf formale Korrektheit und Qualität und sortiert gegebenenfalls bereits hier erste Einsendungen aus. Im Anschluss bewerten die IDG-Redaktionen entlang der selben Kriterien wie die Fachjury alle Einsendungen und bildet aus den Besten eine Shortlist.

Diese wiederum landet bei der Fachjury des DIGITAL LEADER AWARD zur finalen Bewertung, an deren Ende die Noten darüber entscheiden, wer die Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Dabei entscheidet die Fachjury neutral und ohne Einflussnahme durch die Veranstalter, was ganz wesentlich auf die Wertigkeit und Integrität des DIGITAL LEADER AWARD einzahlt. Mit der redaktionellen Coverage in den IDG-Medien erhält das Urteil der Jury und die Auszeichnung selbst zusätzliche Reichweite und Sichtbarkeit.

Bewerber, die sich die Zeit für die Einsendung ihrer Digital-Story nehmen, erarbeiten sich also nicht nur die Chance auf eine der begehrten Trophäen, sondern bekommen einen aussagekräftigen und fundierten Benchmark der eigenen Arbeit - möglicherweise in Pokal-Form als Lohn für die herausragende Arbeit, sicher aber als Ansporn dafür, noch besser zu werden.

Über den DIGITAL LEADER AWARD

Seit 2016 zeichnen wir mit dem DIGITAL LEADER AWARD in den vier Kategorien PROJECT, STRATEGY, CULTURE und SOCIETY Mut, digitalen Mindset und vorbildlichen Einsatz für die Transformation der eigenen Organisation aus. Dabei gibt der DIGITAL LEADER AWARD den Protagonist*innen eine wertvolle Plattform, um mit ihren Digital-Stories sichtbar zu werden, die eigene Leistung zu reflektieren und sich unter den Role Models der Digitalisierung in Deutschland zu vernetzen und voneinander zu lernen. Mehr zum Award erfahren Sie unter www.digital-leader-award.de.