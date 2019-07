Notebook-Klassen, Whiteboard, computergestütztes Lernen und Konzepte für den Einsatz von neuen Medien im Unterricht - Schulen werden zunehmend digitaler. Ziel ist es, Schülern Medienkompetenz zu vermitteln, damit sie das Potenzial digitaler und mobiler Medien erkennen, aber auch für deren Gefahren sensibilisiert werden. Zudem ist es mit digitalen Mitteln einfacher, Schüler ihrem Leistungsniveau entsprechend individuell zu fördern.

Schulen und Bildungseinrichtungen müssen dafür ein modernes Lernumfeld schaffen, in dem Lehrer und Schüler Inhalte einfach teilen, den Unterricht interaktiv gestalten und den Austausch untereinander fördern können. Auch Firmen benötigen Lösungen für eine effiziente Zusammenarbeit zwischen den räumlich verteilten Teams an den verschiedenen Standorten, Kollegen im Home Office oder auch externen Mitarbeitern. Sie sollten sich einfach in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren lassen und kein unkontrolliertes Netzwerk mit neuen Sicherheitsrisiken aufbauen.

Digitale Kollaboration mit Intel Unite

All diese Anforderungen erfüllt Intel Unite: Die Lösung überträgt Inhalte drahtlos auf große Bildschirme, Beamer, Whiteboards und andere mit dem Netzwerk verbundene Geräte. Kabel, Dongles und Adapter sind daher in Konferenzräumen und Klassenzimmern nicht mehr notwendig. Der Moderator oder Lehrer kann die Sitzungen mit speziellen Funktionen steuern. Intel Unite besteht aus einem PC mit Intel® Core™ vPro™ Prozessoren sowie der Unite-Software, die auf allen teilnehmenden Geräten laufen muss.

Die Teilnehmer vor Ort klinken sich per WLAN ein, Remote-Teilnehmer wählen sich mit ihrem Gerät internetbasiert über die Software ein. Die offene Architektur von Intel Unite unterstützt eine Vielzahl von Plug-Ins - etwa für Unified Communications (z.B. Zoom, Skype for Business, Cisco Webex), digitale Whiteboards, A/V-Steuerung im Konferenzraum, Dokumentenkamera oder Analytics. Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über 256-Bit-SSL-Technik (Secure Socket Layer). Intel Unite unterstützt die Plattformen Windows, Apple OS X, iOS sowie Android und ist als Cloud-Dienst oder On-Premise-Version verfügbar.

Vereinfachte Verwaltung mit der Intel vPro Plattform

Basis von Intel Unite ist die Intel vPro Plattform mit leistungsfähigen Prozessoren sowie umfangreichen Sicherheits- und Verwaltungs-Funktionen. Sie bietet hardwarebasierte Sicherheit etwa zum Schutz von Identitäten oder persönlichen und geschäftlichen Daten. Dafür sorgt beispielsweise Intel® Authenticate mit individualisierbarer Multifaktor-Authentifizierung - auch per Fingerabdruck-Scan oder Gesichtserkennungs-Technologie. Intel® Hardware Shield überwacht die Kommunikation zwischen Betriebssystem und BIOS, schützt gegen Firmware-Angriffe und sorgt dafür, dass das Betriebssystem auf legitimer Hardware läuft.

Eine zentrale Komponente der Intel vPro Plattform ist die Intel® Active Management Technik (Intel® AMT) zur einfacheren Verwaltung von (mobilen) Endgeräten. Dabei handelt es sich um eine Architektur aus Hardware-, Firmware- und Software-Lösungen. Sie ermöglicht das Booten, die Diagnose und die Reparatur der Rechner per Fernwartung (Remote). Der Administrator kann damit aus der Ferne auf das BIOS und den Bildschirminhalt des entsprechenden Geräts zugreifen - auch ohne Einschalten des PCs. Zudem ist es möglich, PCs und Notebooks durch das sichere Löschen von Laufwerken am Ende ihrer Nutzungsdauer einfacher auszumustern oder umzuwidmen. Geräte lassen sich damit einfach erfassen, warten und schützen.

Das Intel® Stable Image Platform Program (Intel® SIPP) unterstützt Unternehmen und Bildungseinrichtungen zudem bei der Verwaltung von Software-Lebenszyklen, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. So sollen wichtige Systemkomponenten für 15 Monate oder bis zum nächsten Plattform-Release stabilisiert werden. Darüber hinaus validiert Intel mehrere Versionen von Windows 10 für jede beliebige Generation der Plattform.

Erhöhtes Channel-Potenzial

IT-Lösungen für eine effizientere Zusammenarbeit und einfachere Verwaltung von Geräten in Bildungseinrichtungen und Unternehmen bieten auch Resellern eine sehr gute Perspektive für ihr Geschäft. Sie können damit Service-Leistungen wie Beratung, Planung, Implementierung oder Support anbieten. Intel unterstützt seine Geschäftspartner aus dem Channel bei der Realisierung von Projekten und begleitet sie direkt zu Terminen.

Hinzu kommen Marketing- und Vertriebsunterstützung etwa durch Roadshows, Workshops, Webinare, Broschüren, Microsites oder Maßnahmen zur Leadgenerierung. Intel bietet seinen Partnern zudem eine Vielzahl an Schulungen und Workshops für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Sie reichen von Produktdemos und Vertriebstrainings bis hin zu allgemeinen technischen Schulungen.