Net at Work bietet aktuell eine besonders günstige Möglichkeit für den Umstieg von E-Mail-Security-Lösungen von Symantec auf das eigene Angebot NoSpamProxy an. Seit der Übernahme der Symantec-Enterprise-Produkte durch Broadcom herrscht bei Kunden Verunsicherung und weitgehend Unklarheit über die Zukunft der Produkte. Auch die gewohnten Ansprechpartner bei Symantec in Deutschland werden inzwischen fast alle vermisst.

Eigenen Aussagen zufolge erhält auch Net at Work derzeit "verstärkt Anfragen von Symantec-Resellern und -Kunden, die beklagen, dass wichtige neue Funktionen nicht ausreichend bereitgestellt werden oder es Schwierigkeiten bei der Verlängerung bestehender Lizenzen gibt." Außerdem fehlen anscheinend Migrationsmöglichkeiten, um komplexe Konfigurationen von abgekündigten Produktversionen auf noch unterstütze Versionen übertragen zu können. "Das führt zu Sicherheitslücken und Mehraufwänden in der Administration, die den Aufwand zur Ablösung durch ein neues Produkt oftmals übersteigen", teilt der deutsche Anbieter mit.

Umstiegsangebot für drei Symantec-Produkte

Genau da setzt er deshalb auch an und bietet "einen reibungslosen und kosteneffizienten Wechsel" auf seine Plattform NoSpamProxy Cloud an. "Durch unser Competitive-Upgrade-Programm und Sonderkonditionen können Kunden zeitlich flexibel und ohne doppelte Kosten umgestellt werden", erläutert Hardy Lange, Vertriebsleiter NoSpamProxy und verantwortlich für den Channel bei Net at Work.

Die E-Mail-Security-Suite NoSpamProxy eignet sich für Symantec-Kunden und -Partner als Alternative für Symantec Messaging Gateway, Symantec E-Mail Gateway Encryption und Symantec E-Mail Security Cloud. Im Rahmen des zeitlich unbegrenzten Competitive-Upgrade-Programms, das auch für E-Mail-Security-Produkte anderer Hersteller genutzt werden kann, erhalten Reseller zusätzliche 25 Prozent Nachlass auf die Einkaufskonditionen für NoSpamProxy.

Aktuell erlässt Net at Work Kunden, die auf NoSpamProxy wechseln, zudem die Kosten dafür zum bis zum 31.12.2020. Kunden entstehen dadurch beim Umstieg bis Jahresende keine doppelten Kosten. Weitere Details zu dem Angebot erläutert der Anbieter hier.

Ein ähnliches Migrationsangebot für Kunden des gehosteten E-Mail-Security-Dienst "Email Security.cloud" von Symantec hatte bereits im vergangenen Jahr Mimecast unterbreitet. Die damals zunächst bis Ende des Jahres 2019 befristete Aktion wurde offenbar verlängert. Nach Angaben des Unternehmens haben davon bislang über 3.800 Kunden Gebrauch gemacht, die zuvor die auf den MessageLabs-Angeboten basierenden Services von Symantec nutzten.

Mehr zum Thema: NoSpamProxy sucht Partner für Managed Mail Security