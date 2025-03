Automatisierung und Integration der einzelnen, genutzten Tools untereinander werden für MSPs immer wichtiger, um Komplexität zu beherrschen, effizient zu arbeiten und mit den vorhandenen Fachkräften sinnvoll zu haushalten. Allerdings ist der Aufwand, der dafür getrieben werden muss, Abläufe zu automatisieren oder Tools zu integrieren oft erheblich - was wiederum dazu führt, dass diese Aufgaben immer wieder aufgeschoben werden. Hier setzt N-able mit einem als Erweiterung seines "Ecoverse" gedachten Entwicklerportals an.

"Der neue KI-Assistent hilft Partnern dabei, in großem Umfang zu automatisieren, nahtlos in N-able-APIs zu integrieren und ihre IT- und Sicherheitsdienste auf ein höheres Niveau zu bringen", beschreibt Nicole Reineke, Distinguished Product Manager, KI-Strategie bei N-able, die Ziele des N-able Developer Portal.

Dieses Portal sei keine Einheitslösung, sondern wirklich auf jeden MSP und dessen individuellen Bedürfnisse zugeschnitten -"egal ob Sie die Servicebereitstellung verbessern oder benutzerspezifische Skripte erstellen möchten", verspricht Reineke. Konkret können N-able-Partner in dem Portal:

Benutzerdefinierte Integrationen erstellen und die IT-Management- und Sicherheitslösungen nahtlos in die individuelle Umgebung ihrer Kunden einfügen.

Sich wiederholende Aufgaben schneller automatisieren, die täglichen Arbeitsabläufe optimieren und mit optimierten APIs die Fehlerhäufigkeit reduzieren.

APIs bereitstellen, über die sie verwaltete Dienste schneller und mit größerer Konsistenz ausliefern.

Manuelle Prozesse und die für händische Eingriffe insgesamt benötigte Zeit reduzieren

Unkompliziert und schnell mit den Mitgliedern des Technology Alliance Program (TAP) von N-Able in Verbindung zu treten, um ihren Tech-Stack flexibel zu erweitern.

» c.m.c. 2025 - 8.+9. April - Düsseldorf c.m.c. - der Event für MSPs, CSPs und IT-Dienstleister

Bei c.m.c. tauchen wir ein in die faszinierende Fusion von KI + Cloud

Sharing Expertise - Sharing Experience!

Am 8. und 9. April 2025 in Düsseldorf- Sei dabei! Hier anmelden!

Erste Erfahrungen mit dem Angebot hat Patrick Jäger, Geschäftsführer des MSP meinAdmin in Leipzig, gemacht: "Für uns als MSP werden Automatisierung, Integration, Software-Entwicklung und KI immer wichtiger. Mit dem neuen Developer Portal gibt uns N-able jetzt ein wertvolles Tool an die Hand, das uns die Arbeit noch einmal deutlich erleichtern kann", sagt Jäger.

Das Developer Portal bietet unter anderem interaktive Dokumentationen zur Unterstützung von Entwicklern, eine schnelle und gezielte, durch KI unterstützte Suche, von der KI auf Grundlage von Benutzereingaben und -anforderungen vorgeschlagene Skripte und Lösungen, API-Referenzen, dynamische Code-Vorschau mit Unterstützung von über 20 Sprachen sowie über 200 integrierte, automatisierte Skripte aus dem "Automation Cookbook" von N-Able.

Mehr zum Thema

Automatisierung als Schlüssel zum Erfolg für MSPs

Das richtige Rezept für die Automatisierung bei MSPs

Diese Fehler machen Managed Service Provider

Francesco Dibartolo im Interview zum "N-Able Ecoverse"

Wie Kunden mit MSPs zusammenarbeiten