Ob privat oder geschäftlich - StarMoney bietet Ihren Kunden ein zuverlässiges, bankenunabhängiges Finanzmanagement. Übersichtlich in der Darstellung und einfach zu bedienen, unterstützt es mehr als 2000 Banken, Bezahlservices, Bonus- und Kundenkonten. So haben Ihre Kunden ihre Girokonten, Tagesgeld, Kreditkarten, Depots, PayPal, eBay und Amazon in nur einer Anwendung unter Kontrolle. Das ist wesentlich effizienter, als mit Excel-Tabellen und mehreren unabhängig voneinander genutzten Tools zu jonglieren. Für Reseller ist der Verkauf von StarMoney daher eine gute Gelegenheit, mit Ihren Kunden erneut ins Gespräch zu kommen und die Kundenbindung zu erhöhen.

Hier ein Auszug aus den StarMoney-Produkten:

Vorteile für Ihre Privat-Kunden mit StarMoney Deluxe:

Intuitiver Zahlungsverkehr: Überweisungen, Lastschriften und Daueraufträge einfach und effizient abwickeln - auch als Sammelauftrag möglich.

Zahlungsein- und -ausgänge kategorisieren: Eine gute Kategorisierung schafft Überblick über Einnahmen und Ausgaben. Bei der manuellen Erstellung von Kategorien lernt die Software die Zuordnung, um diese später automatisch auf neue Umsätze anzuwenden.

Umfangreiche Analyse- und Planungstools: Ob Kategorien oder Kostenstellen - zahlreiche Analyse- und Planungsfunktionen verschaffen einen kompletten Überblick über die aktuelle und zukünftige Finanzsituation.

Hinterlegen von Dokumenten: Rechnungen, Verträgen, oder andere wichtige Dokumente: alles direkt an den entsprechenden Umsätzen oder Kontakten digital hinterlegen und verwalten - sicher verschlüsselt.

Weitere Vorteile für Ihre Geschäftskunden mit StarMoney Business:

Netzwerkfähigkeit: Mit bis zu 25 Personen gleichzeitig im Netzwerk arbeiten und unterschiedliche Rollen und Zugriffsrechte vergeben.

Individuelle Benutzerrechte vergeben: StarMoney im Unternehmen mit beliebig vielen Nutzern einsetzen und Rollen und Rechte für die Zugriffe auf verschiedene Konten vergeben.

Sortierung von Beständen: Die Bestandsverwaltung dient der terminlichen, betraglichen und kontenbezogenen Disposition von Zahlungen.

Bei jeder Umsatzabfrage wird überprüft, ob offene Posten beglichen sind. Fälligkeiten werden automatisch gemeldet.

Der Anbieter von StarMoney, die Star Finanz GmbH, ist eine Tochter der Finanz Informatik und seit 25 Jahren am Markt. Mit mehr als 300 Beschäftigten in Hamburg und Hannover ist die Star Finanz einer der führenden Anbieter multibankenfähiger Online- und Mobile-Banking Lösungen in Deutschland. Die bekannteste Marke ist die Produktreihe "StarMoney". Sie umfasst beispielsweise Softwarelösungen wie StarMoney Deluxe für Privatkunden oder StarMoney Business für kleine bis mittelständische Unternehmen.

Mit dem StarMoney Partnerprogramm für Reseller ermöglicht Star Finanz Wiederverkäufern wie IT-Dienstleistern oder Systemhäusern ein Teil des Erfolges von StarMoney zu werden und ihren Kunden mit StarMoney eine multibankingfähige Lösung anzubieten.

Die Vorteile für Reseller im Überblick:

- Der Verkauf der StarMoney Jahreslizenzen kann jederzeit starten

- Flexibler Einkauf jederzeit möglich über den eigenen Reseller Account

- Attraktive Einkaufsbedingen und erfolgsorientiertes Rabattsystem für Reseller

- Bequemer Online-Vertrieb, da die Produkte digital abrufbar sind

- Exklusive Marketing-Materialien, individuelles Material auf Anfrage

- Eigener Ansprechpartner bei Rückfragen zum Programm

Die StarMoney Jahreslizenzen im Überblick

- Marktführende und sicherste Lösung für multibankenfähiges Online-Banking

- Produkte für Privat- und Firmenkunden

- 365 Tage Nutzung ab Aktivierung der Lizenz

- Für die Dauer der Laufzeit ist die erworbene StarMoney Version immer in der aktuellen Version verfügbar, inklusive online Updates und Premium-Support

Jetzt für das StarMoney Partnerprogramm anmelden

Melden Sie sich jetzt einfach als Verkaufspartner für StarMoney über das folgende Registrierungsformular an:

https://www.starmoney.de/partnerprogramm/partnerprogramm-fuer-reseller

Nach der Anmeldung werden Ihre Angaben überprüft und Sie erhalten eine E-Mail zur Aktivierung Ihres Accounts. Nach der Aktivierung können Sie sofort mit dem Wiederverkauf starten. Dazu loggen Sie sich im Partnerbereich von Star Finanz ein. Antworten auf alle Fragen zum Partnerprogramm bekommen Sie jederzeit unter reseller@starfinanz.de.

Mehr erfahren!