Im IT-Dienstleistungsmarkt gehen die Firmen bei Fusionen unterschiedliche Wege: Bei manchen, wie netgo verschwinden die Namen der übernommenen Unternehmen sofort, bei anderen, wie der Medialine AG, werden die alten Firmenbezeichnungen "versteckt". Dieser schleichende Prozess hin zu einer Dachmarke dauert eben unterschiedlich lang, je nach Ausrichtung der Gruppe. Bei teccle waren das rund zwei Jahre, bei citadelle passiert so etwas nur auf ausdrücklichen Wunsch der Gruppenmitglieder, und Connexta fährt eine Parellel-Strategie: Dachmarke und die Einzelfirmenbezeichnung tauchen gleichberechtigt nebeneinander auf.

accompio hingegen geht bereits ein Jahr nach ihrer Entstehung - zumindest teilweise - den netgo-Weg: Drei Unternehmen der Gruppe: mod IT, proficom und be-solutions treten ab sofort nur noch als Accompio auf. Welche Erfahrungen die ex-be-solutions-Gründer Simon Berger und Felix Zöbisch dabei gesammelt haben, darüber haben sie auf dem 20. ChannelPartner-Kongress berichtet.

Die von accompio erst kürzlich übernommene r-tec IT Security GmbH bleibt hingegen (noch) als Eigenmarke bestehen. Gruppenmitglied Schmitz RC Consult ist als der Hersteller der Datensicherungslösung "Backup Eagle" aktiv, die in Ungarn tätige Services4-IT Kft. tritt noch als "an accompio company" auf.

Mit der Zurschaustellung ihre Dachmarke möchte die Gruppe als ein Anbieterin von modernen, integrierten IT-Services samt einem breiten Portfolio an Dienstleistungen - von IT und OT Security über DevOps und automatisiertes Backup-Monitoring bis hin zu Workplace Management - wahrgenommen werden. Mit dem gemeinsamen Markenauftritt planen die drei Firmen mod IT, proficom und be-solutions auch die Mitarbeiter zusammenzuführen, die über ähnliche Fähigkeiten und Expertisen verfügen, um mit diesen Expertenteam den Anforderungen des Marktes und den individuellen Bedürfnissen ihrer Kunden besser als bisher zu genügen.

"Mit der vollständigen Integration der drei Unternehmen in die Gesamtmarke schaffen wir eine starke Plattform für weiteres Wachstum und eröffnen neue Möglichkeiten für unsere Kunden, Mitarbeiter und Partner. Zudem erweitern und optimieren wir unser Angebotsportfolio signifikant", meint accompio-Geschäftsführer Torsten Otto.

Um Fach-, Führungs- und Nachwuchskräfte für sich zu gewinnen, hat accompio ein neues Karriereportal auf seiner Website frei geschaltet. Interessenten sollen sich künftig bei accompio bewerben, nicht mehr bei den Einzelfirmen. Denn die zusammengeführten Unternehmen könnten gemeinsam ihren Mitarbeitern mehr Perspektiven anbieten.

Für Kunden und Mitarbeiter der drei in accompio aufgegangenen Unternehmen bleibt im Prinzip alles beim Alten, was Ansprechpartner, Dienstleistungen und Verträge betrifft.



