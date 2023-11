Auf Reddit häufen sich aktuell Berichte von User:innen (via Macrumors), deren iPhone-Wecker morgens nicht klingeln. Der Beitrag selbst hat aktuell rund 400 Punkte, der Top-Kommentar, der das Problem bestätigt, bringt es auf über 300.

Unter diesem Top-Kommentar bemerkt jemand, dass dies möglicherweise mit einem anderen Problem zu tun haben könnte: Offensichtlich starten manche iPhones nachts spontan neu. Betroffen sind dabei nicht nur Modelle des iPhone 15: In den Macrumors-Foren wird berichtet, dass es auch beim iPhone 13 Mini vorgekommen sei. Auf Reddit schreibt jemand in einem Kommentar, dass es auf drei verschiedenen iPhones mit drei verschiedenen iOS-Versionen passiert sei: iPhone SE 2 mit iOS 14.7.1, iPhone 7 mit iOS 14.6, und iPhone 5s mit 7.1.2.

Update: Auch unser redaktionelles iPhone hat sich heute Nacht ausgeschaltet. Wir mussten den Passcode und die SIM-PIN eingeben, meistens wird diese Kombination nur nach dem Neustart verlangt. In den Batterieeinstellungen wurde dieses nächtliche Abschalten ebenfalls registriert. Ist das Ihnen auch schon passiert? Schreiben Sie uns eine kurze Mail mit der Betriebssystemversion und Ihrem genauen iPhone-Modell an die Adresse hkubiv@macwelt.de.

Auszeit in der Nacht fällt erst morgens auf

Aufgefallen sei es ihnen, als sie morgens ihre PIN eingeben mussten, um Face-ID nutzen zu können, wie es bei einem Neustart üblich ist. Ob sich das iPhone nachts ausgeschaltet hat, lässt sich in den Batterie-Einstellungen überprüfen: Unter Einstellungen > Batterie können Sie im Abschnitt zur Batterienutzung am Graph erkennen, was Ihr iPhone nachts gemacht hat. Ist der Graph nicht durchgängig, sondern weist deutliche Lücken auf, hat sich das iPhone nachts unbemerkt aus- und wieder eingeschaltet.

Ob nicht klingelnde Wecker tatsächlich mit dem Ausschalten im Zusammenhang stehen, ist nicht ganz eindeutig. Während viele im ursprünglichen Beitrag auf Reddit dieser Theorie zustimmen, widerspricht gerade der/die Urheber:in, denn auf seinem/ihrem iPhone finden sich keine Hinweise auf einen Neustart.

Insgesamt ist die Lage also mehr als undurchsichtig und eine eindeutige Lösung gibt es ebenfalls noch nicht. Vieles deutet allerdings darauf hin, dass es sich um unterschiedliche Probleme handelt, die lediglich zu einer ähnlichen Zeit auftreten. Falls sich Apple zu diesen Vorfällen äußert, werden wir diesen Artikel mit zusätzlichen Informationen aktualisieren. (Macwelt)