Am Mittwoch den 18. März 2020 hat die Deutsche Telekom alle ihre Shops geschlossen, einen Tag darauf folgten auch die unabhängigen stationären Telekom-Fachhändler und sie schlossen die Pforte zu ihren Läden ebenfalls (ChannelPartner berichtete).

Am Dienstag, den 31. März 2020, öffnen 13 Telekom Shops in Baden-Württemberg ihre Pforten: in Mannheim, Karlsruhe, Heilbronn, Tauberbischofsheim, Stuttgart, Reutlingen, Offenburg, Freiburg, Lörrach, Schorndorf, Ulm, Rottweil und Ravensburg. Allerdings sind die Öffnungszeiten stark beschränkt: Dienstag bis Samstag, zehn bis 14:00 Uhr.

Am Dienstag, den 7. April 2020, werden zusätzlich zwei Telekom Shops in Berlin sowie vier weitere in Schleswig-Holstein, unter anderem in Flensburg und Lübeck, eröffnet. Weitere Bundesländer wie Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern könnten schon bald folgen.

Auf Grundlage von Verordnungen der Landesregierungen in all diesen Bundesländern iar es Dienstleistern im Bereich Telekommunikation, also auch den unabhängigen stationären Telekom-Fachhändlern, gestattet, ihre Geschäfte zu öffnen. In den ab dem 31. März 2020 wieder eröffneten Shops wird die Deutsche Telekom eine reduzierte Zahl von Services anbieten:

Hardware-Versorgung (Smartphones, Router, SIM-Karten)

Soforttausch bei defekten Endgeräten/SIM-Karten

Schnellstarter- und Prepaid Pakete zur sofortigen Bereitstellung von Telefonie- und Internet-Diensten

Datentransfer bei Smartphone-Tausch

Persönliche Beratung bei Zugangs- und Hardwareproblemen

Sofortige Fehlerbehebung, wenn möglich

Sofortige Inbetriebnahme von Festnetz- und Mobilfunkgeräten

Mündliche Unterstützung bei Heimvernetzung

Abschluss von Neuverträgen

Damit sich weder die Kunden noch das Verkaufspersonal mit dem Coronavirus ansteckt, hat die Deutsche Telekom einige bauliche Veränderungen an den Schaltern und am Shop-Eingang vorgenommen:

Versorgungsschalter im Shop-Eingang mit Plexiglasscheibe abgetrennt

Hygiene-Ausstattung der Telekom Shops mit Desinfektionsmitteln, Handschuhen und medizinischen Schutzmasken

Abstandshalter am Boden vor den Versorgungsschaltern

In jedem wieder eröffneten Telekom Shop arbeiten jeweils Zweier-Teams auf freiwilliger Basis.