Die deutsche Distributionslandschaft ist vielfältig. Viele mittelständische Grossisten prägen das Bild. Dennoch spielen die global oder europäisch aufgestellten Distributionskonzerne mit ihren Umsätzen von mehreren Milliarden Euro auch hierzulande eine herausragende Rolle.

Wenn es sowohl um die Sortimentsbreite als auch um die Sortimentstiefe geht, sind die Broadliner ungeschlagen. Durch Skaleneffekte und globale Kontakte auf höchster Ebene zu Herstellern lassen sich besonders gute Konditionen realisieren.

Mit den Veränderungen der IT-Branche ändert sich auch das Anforderungsprofil an die Broadliner. So wird dem Beratungs- und Dienstleistungsportfolio sowie dem Cloud-Geschäft immer mehr Raum gegeben. Jeder der drei großen Broadliner versteht sich auch als Value Add Distributor.

Das große Distributorenverzeichnis, Teil 1