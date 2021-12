Die Vielfalt der IT-Branche zeigt sich auch in der Vielzahl an Spezial-Distributoren. Diese konzentrieren sich häufig auf einige wenige Produktsegmente oder vertikale Märkte. Das eröffnet den Spezialisten Vorteile in Hersteller- und Kundenbeziehungen, da sie mitunter tieferes Know-how aufbauen können, als dies Generalisten möglich ist.

In unserer ChannelPartner-Reihe zu den Einkaufsquellen für Reseller haben wir rund 100 Grossisten aufgeführt. Die Einteilung in die Kategorien "Broadline-Distribution", "Vollsortiment-Distribution", "TK-Distribution", "Value Add Distribution" sowie "Spezial-Distribution" orientiert sich an der zusammen mit dem Marktforschungsunternehmen Context durchgeführten Befragung, die der Vergabe der Channel Excellence Awards zugrunde liegt.

Experten für vertikale Märkte und Spezialgebiete

Die Grenzen zwischen den Kategorien sind dabei fließend. auf Telekommunikation spezialisierte Distributoren oder Value-Add-Distributoren könnten ebenfalls als Spezial-Distributoren gesehen werden. TK-Distributoren kommen aber häufig aus dem traditionellen Telefoniegeschäft. Auch wenn die Schnittmengen zwischen den Kanälen immer größer werden, nehmen sie eine besondere Rolle ein. Sie stellen für eine große Anzahl an Resellern die wichtigste Bezugsquelle für Telekommunikationsprodukte dar. Sie werden daher in der ChannelPartner-Einteilung als eigene Kategorie geführt. In der Kategorie "Value Add Distribution" haben wir vor allem Grossisten, die sich auf komplexe IT-Infrastrukturen, Security, Cloud Services und Angebote für Managed Service Provider spezialisiert haben, eingeordnet.

So finden sich in unserer Liste Experten für die unterschiedlichsten Märke und Spezialgebiete der IT-Branche. Die jeweiligen Tätigkeits-, Produkt- und Lösungsschwerpunkte der in unserer Liste aufgeführten Spezial-Distributoren können Sie erfahren, wenn Sie auf den jeweiligen Firmennamen klicken.

Das große Distributorenverzeichnis, Teil 5

