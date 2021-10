Neben den Broadlinern hat sich eine Reihe von eher regional orientierten Grossisten etabliert, die aber ein umfangreiches Produkt- und Dienstleistungsportfolio bieten. Diese wurden in der Kategorie "Vollsortimenter" zusammengefasst.

Im Gegensatz zu den großen internationalen Distributionskonzernen können sie oft flexibler agieren. "Tendenziell haben Broadliner Herstellerverträge und kaufen nur direkt ein. Vollsortimenter machen solche Verträge nicht unbedingt immer. Sie kaufen oft auch da, wo es am günstigsten ist", erläutert Amanuel Dag, Country Director DACH Region beim auf den IT-Channel spezialisierten Marktforschungsunternehmen Context. Bei knapper Verfügbarkeit und Lieferengpässen in gewissen Produktgruppen können sie sich auch bei anderen Einkaufsquellen wie Amazon, eBay oder Alibaba eindecken. Zudem eröffnen sich auch Bezugsmöglichkeiten in anderen Ländern und Regionen, nicht nur in der Europäischen Union, sondern auch auf internationalen Umschlagsplätzen wie Dubai . Auch bei der Preisgestaltung können die Vollsortimenter freier agieren.

Zur Flexibilität trägt sicher auch bei, dass die Vollsortimenter häufig nicht börsennotiert sind. Oft handelt es sich sogar um inhabergeführte Unternehmen und Familienbetriebe mit dem entsprechenden Entscheidungsspielraum der Unternehmensführung.

Das große Distributorenverzeichnis, Teil 2

